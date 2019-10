Tempi duri per Sky: dopo la chiusura delle sedi regionali di Sky Tg24 a Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e il licenziamento di 46 lavoratori, potrebbe arrivare la chiusura anche di Sky Sport 24. L’indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano finanziario “Italia Oggi“.

Sky Sport 24 chiude? L’indiscrezione

Secondo il quotidiano Italia Oggi sarebbe vicina la chiusura di Sky Sport 24. Dalla prossima stagione, infatti, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per contenere i costi. Maximo Ibarra, amministratore delegato dell’emittente satellitare di Murdoch, potrebbe rivoluzionare soprattutto il fronte informativo.

Il canale di Sky Sport 24 si avvia verso la chiusura e la redazione sportiva potrebbe essere fusa con quella di Sky Tg24. Il canale d’informazione sportiva, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, scomparirebbe dunque dalla lista dei canali e dalla disponibilità dei clienti Sky. Un vero e proprio colpo per tutti gli appassionati di sport che restano aggiornati seguendo tutto il giorno le notizie riportate da Sky Sport 24.

Sky, già spenti alcuni canali Fox e Disney

In realtà una piccola rivoluzione è già avvenuta in quel di Sky. L’emittente satellitare di Murdoch, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con alcuni canali di Fox e Disney. Dal 1° ottobre sono stati spenti Fox Animation, Fox Comedy, Nat Geo People, Disney XD e Disney English, che fanno parte del pacchetto Sky TV e Sky Famiglia. Sono rimasti, invece, in lista canali (sempre gestiti da Fox) come Disney Channel, Fox e Fox Life.

Per rimediare alla chiusura di tali canali, Sky ha trasferito alcuni programmi (in particolare i cartoni animati) sui canali Fox. Da ottobre, ad esempio, I Simpson, I Griffin, American Dad e alcune serie comedy saranno su Fox.

Sky avrebbe in mente anche l’idea di non rinnovare il contratto con alcuni canali di Mediaset Premium. Sarebbe un ulteriore colpo per i clienti dell’emittente satellitare.