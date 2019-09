C’è una ondata di canali in spegnimento su Sky. I cambiamenti sono attesi dal 1 ottobre 2019. Cosa accadrà? Quali canali scompariranno? Ecco l’elenco. A quanto si vocifera ci sono stati problemi sia con Disney, ma anche con National Geographic.

Sky, canali in spegnimento: quali sono?

Quali sono i canali in spegnimento su Sky? Ebbene dal 1 ottobre 2019 ci saranno brutte notizie per tutti gli appassionati di: Fox, National Geographic e Disney. Saranno loro a non essere più visibili.

Quale è il motivo di questo ‘spegnimento’? Ebbene a quanto pare la licenza dei diritti a Sky, da parte dei relativi editori, è scaduta. Possibile che nessuno abbia pensato di rinnovarla? A quanto pare no. In realtà si parla della volontà di meglio controllare le spese. Da anni, infatti, la pay tv sembra essere orientata al taglio dei costi e quindi pronta a non voler pagare editori terzi, investendo le proprie risorse su produzioni proprie.

Per questo motivo i canali non visibili saranno i seguenti: Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People. Questi per quanto riguarda il pacchetto Sky Tv. Perfino i più piccoli, però rimarranno a bocca asciutta. Si spegneranno, nel pacchetto Sky Famiglia, anche: Disney XD e Disney in English.

Nonostante ciò sono ancora in corso le licenze di: Fox Life, Fox Crime, National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior e Baby TV.

Sky vs Disney: problemi in vista?

Gli esperti del settore, venuti a conoscenza del lancio della piattaforma Disney Plus, hanno ipotizzato ad una battaglia fra Sky e Disney. Secondo loro, infatti, proprio il marchio dei cartoni animati e della tv per bambini potrebbe essere pronto a ritirare i propri programmi e canali per poter così arricchire la propria piattaforma e gestire il tutto al proprio interno.

Sarà davvero così?

L’arrivo di Disney Plus potrebbe essere previsto per il primo quadrimestre del 2020. Nulla, però, è ancora certo. Disney, nelle vesti di editore, però, potrebbe entrare in diretta concorrenza con Sky e quindi aver tutto l’interesse di ricongiungere sotto lo stesso tetto tutti i propri prodotti.