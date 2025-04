Val Kilmer, noto attore americano, si è spento oggi all’età di 65 anni. Per rendere omaggio alla sua memoria, Sky Cinema manderà in onda due dei suoi film più iconici. Questa sera infatti, dalle 21, su Sky Cinema Action e in streaming su Now, ci saranno Batman Forever e Top Gun.

La trama dei due film con Val Kilmer

Attore versatile e di grande talento, Val Kilmer ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, soprattutto grazie ai film rilasciati tra gli anni ’80 e ’90. I due titoli che stasera, 2 aprile, manderà in onda Sky, rappresentano due dei ruoli più significativi della sua carriera.

Uno dei personaggi che lo ha consacrato è stato Tom Kasanszky (Iceman) in Top Gun, cult cinematografico con Tom Cruise come protagonista. Un film che ha segnato intere generazioni, la storia segue infatti un gruppo di piloti selezionati per addestrarsi nella prestigiosa scuola Top Gun della Marina Statunitense per diventare i migliori. Tra missioni ad alta quota, enormi rischi e rivalità sempre più intense, il gruppo dovrà affrontare numerose complessità.

L’altro titolo è invece Batman Forever. Uscito nel 1995 e diretto da Joel Schumacher, Kilmer qui ha interpretato il noto uomo pipistrello, l’eroe della DC per eccellenza. In questa pellicola, Bruce Wayne affronta alcuni dei suoi più acerrimi nemici, come Due Facce, il boss della malavita Salvatore Moroni e l’Enigmista. Il film ebbe un grande successo al botteghino, ma non solo. Nel 1996 ha ricevuto anche tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior sonoro, miglior fotografia e miglior montaggio sonoro.

Oltre questi due titoli, già disponibile on demand è presente una collezione dedicata all’attore. Qui sono presenti, oltre a Top Gun e Batman Forever, anche Kiss Kiss Bang Bang, film del 2005 di Shane Black, Il Santo, pellicola di Philipp Noyce del 1997 disponibile su Paramount+, e Top Secret, primo film dell’attore uscito nel 1984. Anche questo, è sempre disponibile su Paramount+, piattaforma inclusa a Sky Cinema.