Su Sky Cinema e in streaming su NOW arriva il canale dedicato ai film d’animazione. In occasione dell’uscita del live action di Dragon Trainer, da sabato 7 a domenica 15 giugno, saranno disponibili alla visione alcuni dei capolavori firmati DreamWorks. Da Shrek a Kung Fu Panda, vediamo insieme qualcosa di più su questa nuova programmazione.

Sky Cinema Dreamworks: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo canale

Un nuovo canale dedicato al grande cinema d’animazione firmato Dreamworks è in arrivo. L’appuntamento è previsto per questo sabato, 7 giugno, e continuerà fino a domenica 15 giugno. Tantissimi i titoli che, in questo lasso di tempo, saranno disponibili alla visione. Tra i film trasmessi non mancheranno alcuni dei capolavori più famosi, come tutta la saga di Shrek. Ma ci saranno anche Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 3 E Kung Fu Panda 4, tre dei film che vedono protagonista il tenero ma tenace Po, il Guerriero Dragone. Presente nel catalogo anche Baby Boss, con le divertenti avventure delle piccole spie in pannolino.

In occasione del live action poi, in uscita il 13 giugno nelle sale cinematografiche italiane, non possono mancare anche i tre film d’animazione dedicate a Hiccup e il suo drago Sdentato: arriveranno infatti Dragon Trainer, Dragon Trainer 2 e il capitolo conclusivo Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto. Inoltre, per celebrare il prossimo lungometraggio in arrivo al cinema, sarà disponibile uno speciale ed esclusivo Making Of del nuovo live action Dragon Trainer, per scoprire curiosità e retroscena della sua realizzazione.

Infine, tra i titoli presenti in catalogo, ci sarà l’ultimo gioiellino della DreamWorks. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo illustrato da Peter Brown e candidato agli Oscar 2025 come Miglior film d’animazione, arriva Il Robot Selvaggio. Vincitore degli Annie Awards 2025, premi conferiti ai migliori prodotti d’animazione dai membri della ASIFA-Hollywood, la sezione di Hollywood dell’ Association Internationale du Film d’Animation, il Robot Selvaggio è una splendida storia sul senso della maternità, dell’amore e della crescita.