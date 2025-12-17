Su Sky Cinema il Natale è sempre più magico. Dal 17 dicembre al 6 gennaio infatti, la programmazione si accende di emozioni grazie a grandi storie, prime visioni e titoli imperdibili. Da Ops! È già Natale a I Delitti del Barlume, scopriamo insieme cosa ci aspetta in questi giorni di feste.

Le prime visioni e le grandi storie da vedere su Sky Cinema

L’emozione delle feste natalizie sta arrivando anche su Sky Cinema, on-demand e in streaming su Now. Si comincia il 17 dicembre con una prima visione, la divertente commedia Ops! è Già Natale, con Danny DeVito e Andie MacDowell alle prese con l’organizzazione di un improbabile Natale.

Si continua il 19 con L’amico fedele, dramedy con Naomi Watts e Bill Murray, che segue il commovente legame tra una scrittrice in crisi e l’alano del suo mentore scomparso.

Il 21 dicembre invece è la volta di Unicorni su Sky Cinema Uno. In questa nuova commedia di Michela Andreozzi si raccontano con ironia e dolcezza le sfide dell’essere genitori nell’era contemporanea. Il giorno dopo, il 22 dicembre, sempre su Sky Cinema Uno arriva La Trama Fenicia, l’ultimo film dell’iconico regista Wes Anderson con un cast corale composto da Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray e tanti altri.

Il giorno di Natale invece sarà disponibile uno dei film più amati dell’anno: il live action di Dragon Trainer, che segue l’emozionante amicizia tra il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato. Il 26 dicembre è un giorno tra adrenalina e alta tensione con Mission:Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

Il 28 dicembre arriva per la prima volta su Sky Cinema Uno It Ends With Us – Siamo Noi A Dire Basta, il dramma tratto dal bestseller di Colleen Hoover con Blake Lively e Justin Baldoni. Il 29 dicembre viene invece rilasciano Un Film Minecraft, l’adattamento live-action del videogioco più giocato al mondo con Jason Momoa e Jack Black tra portali misteriosi, mondi cubici e iconiche creature.

I titoli di gennaio

A gennaio si inizia da capodanno che si apre su Sky Cinema Uno con Jurassic World – La Rinascita, con Scarlett Johansson e Mahershala Ali nel nuovo capitolo di uno dei franchise più amati di sempre.

Il 3 gennaio debutta invece, su Sky Cinema Uno, Come Fratelli, una commedia con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Giuseppe Battiston e Roberto Citran. La trama segue due uomini rimasti soli con i loro neonati che decidono di crescere insieme i propri figli.

Infine, il cinque gennaio è la volta di un altro attesissimo ritorno. Escono infatti le nuove storie de I Delitti Del Barlume, giunta alla sua tredicesima stagione. Le tre nuove storie – Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La danza dello squalo – riportano sullo schermo tutti i personaggi che hanno reso celebre il BarLume, affiancati da ospiti speciali.