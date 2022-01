Sky ha deciso di dire addio ufficialmente a 7 suoi canali. A partire da lunedì 10 gennaio, l’emittente satellitare non trasmetterà più i tre canali di serie tv e i quattro canali di film. In sostanza, Sky ha deciso di chiudere quello che restava dei canali Premium di Mediaset. Ma andiamo a vedere quali sono i canali Sky che non trasmetteranno più a partire dal 10 gennaio 2022.

Sky: addio ufficiale a 7 canali: ecco quali sono

Sky ha deciso di chiudere definitivamente 7 dei suoi canali. A non trasmettere più saranno i tre canali di serie tv Premium Crime, Stories, Action, e i quattro canali di film Premium Cinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3. Un marchio che scompare quindi, un’avventura, quella di Premium, durata 17 anni.

Canali Sky cancellati: la fine dell’era Mediaset Premium

La fine dell’era di Mediaset Premium è iniziata con la chiusura dei canali Premium Sport e Premium Calcio e la rinuncia del gruppo a competere nel campo delle pay-tv dedicate allo sport. Il marchio Premium era ancora in vita come offerta pay sul digitale terrestre fino al maggio del 2019, per poi chiudere anche quell’attività a giugno.

I canali dedicati alle serie tv e al cinema a marchio Premium venivano ancora trasmessi su Sky. L’accordo, prevedeva che 9 canali disponibili su Mediaset Premium fossero resi visibili anche su Sky, mentre quest’ultima avrebbe reso disponibile parte della propria offerta sportiva tramite il digitale terrestre. Secondo tvdigitaldivide.it, i 3 canali Premium Cinema, Premium Crime e Premium Stories saranno spenti anche sulla piattaforma online Infinity+ e alcuni contenuti saranno ridistribuiti su altri canali on demand.

Gli altri canali che resteranno su Mediaset Infinity

Gli altri canali resteranno su Mediaset Infinity, la app che offre una ricca parte free e una sezione a pagamento dove, oltre ai canali lineari Premium e a tanti contenuti on demand, ci sono dalla stagione 2021/22 anche tutte le partite della UEFA Champions League ad eccezione di quelle trasmesse in esclusiva da Amazon.