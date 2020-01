È strano il destino di SKAM Italia, la serie Tv italiana, approdata sulla piattaforma Netflix il giorno di Capodanno. Lo show ideato da Ludovico Bessegato è il remake dell’omonimo format norvegese, diventato un successo in brevissimo tempo grazie al passaparola sui social network. Le prime tre stagioni sono una produzione Cross Productions e TIMVision; nella quarta è entrata anche Netflix in associazione. Il nuovo ciclo di episodi sarà disponibile in contemporanea su TIMVision e su Netflix nel 2020. A partire dal 1° gennaio, le prime tre stagioni di SKAM Italia sono disponibili anche su Netflix, in co-esclusiva con TIMVision.

SKAM Italia: la trama della serie TV italiana

Teen drama amatissimo dal pubblico giovanile, come l’originale norvegese, anche SKAM Italia segue le vite quotidiani di un gruppo di adolescenti, in questo caso che frequentano un liceo romano. La particolarità della serie Tv sta nella sua pubblicazione.

Ogni giorno vengono pubblicati dei contenuti extra sul sito web ufficiale come foto e screenshot che permettono di seguire più da vicino il punto di vista dei protagonisti. Inoltre in ogni stagione c’è un protagonista differente che consente di esplorare ogni sfaccettatura delle dinamiche del gruppo di ragazzi.

La regia e la sceneggiatura della quarta stagione sono affidate nuovamente a Ludovico Bessegato, produttore creativo per Cross Productions.

SKAM Italia su Netflix: il cast della serie Tv

Ludovica Martino interpreta Eva Brighi, protagonista della prima stagione di SKAM Italia; Federico Cesari è Martino Rametta, protagonista della seconda stagione; Benedetta Gargari interpreta Eleonora Sava, amica di Eva e protagonista della terza stagione; Beatrice Bruschi è Sana Allagui, ragazza musulmana e protagonista della quarta stagione.

Nel cast di SKAM Italia anche Ludovico Tersigni nei panni di Giovanni Garau, ex fidanzato di Eva; Greta Ragusa è Silvia Mirabella, una delle amiche del gruppo di Eva che ha una cotta per Edoardo; Martina Lelio è Federica Cacciotti; Giancarlo Commare interpreta lo spavaldo Edoardo Incanti che sviluppa un interesse per Eleonora; Luca Grispini è Federico Canegallo; Francesco Centorame nei panni di Elia Santini; Rocco Fasano è Niccolò Fares, fidanzato di Martino introdotto nella seconda stagione; Nicholas Zerbini è Luca Colosio; Pietro Turano interpreta Filippo Sava.