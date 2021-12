In arrivo su canale 5 una nuova serie – evento che si intitola Sissi e che ha come protagonista l’attrice svizzero – americana Dominique Devenport. La serie tv, prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, ripercorre la vita di Elisabetta di Baviera divenuta, giovanissima, imperatrice d’Austria. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama, il numero di episodi e la messa in onda.

Sissi, nuova serie evento approda su canale 5 martedì 28 dicembre 2021

Nell’immaginario collettivo la principessa Sissi ha il volto di Romy Schneider, l’attrice che l’ha interpretata nei film tv diretti da Ernst Marischka che sono ormai diventati dei cult. Tuttavia ci saranno delle differenze tra i film interpretati dall’attrice austriaca e la nuova serie evento che approda martedì 28 dicembre in prima serata su canale 5.

Intanto vanno fatte delle precisazioni: la “principessa Sissi” era erroneamente conosciuta con questo nomignolo, quando in realtà era la duchessa di Baviera. Il suo vero nome era Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach e solo dopo il matrimonio con Francesco Giuseppe D’Austria, divenne imperatrice.

Ma la storia raccontata nei tre film di Ernst Marischka è molto romanzata e con una visione quasi fiabesca, lontanissima dalla realtà fatta di tensioni e tragedie politiche, oltre che familiari e personali.

Nella nuova serie evento vedremo un ritratto più reale dell’imperatrice d’Austria e a confermarlo dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv è la protagonista Dominique Devemport che fa sapere:

«Quello della Schneider è un personaggio fiabesco. La sua principessa è stata idealizzata e ha ispirato tante generazioni di donne, mentre la mia è più realistica. È una persona che commette errori, si arrabbia e impara dai suoi sbagli: è più umana. Abbiamo anche cercato di capire come abbia fatto, sposandosi così giovane, a fare durare il suo matrimonio così a lungo. Anche perché Franz doveva salvare l’Impero. Non è stato tutto rose e fiori, come sembra nei film della Schneider».

Sissi: serie – evento per canale 5 molto diversa dalla Sissi di Romy Schneider

Insomma la Sissi che vedremo da martedì 28 dicembre su canale 5 è una donna forte che non si è piegata ai canoni prestabiliti dell’epoca. Invece lei ha imposto la sua volontà: l’unica cosa che poteva fare una donna del suo rango era sostenere il marito e fare figli. I bisogni e i desideri di una persona di quel livello passavano in secondo piano. Ma Sissi non si è accontentata: si sentiva a disagio, voleva assecondare i suoi desideri e… ci è riuscita.

L’attrice aggiunge ancora:

«Mi è piaciuto interpretare questo personaggio perché è una ribelle con una forte connessione con sé stessa che combatte per quello in cui crede e per i suoi diritti».

Dove è stata girata la serie tv Sissi? E quante puntate sono?

La serie tv Sissi è stata girata per un quasi quattro mesi tra Lettonia, Lituania e Baviera: quindi vedremo posti meravigliosi e incantevoli oltre al racconto. Ad affiancare Dominique Devemport ci sarà Jannik Schümann, che presta il volto all’imperatore d’Austria, Franz Joseph. La serie racconta il fidanzamento tra Sissi e Franz e i primi due anni di matrimonio, per un totale di 3 puntate composte da due episodi ciascuno.

Sissi, gli anni felici: anticipazione prima puntata di martedì 28 dicembre

Nella prima puntata della serie Sissi, vedremo: la secondogenita del duca di Baviera, Elisabeth detta Sissi – Dominique Devenport – vive libera e spensierata. La madre la obbliga a seguire la sorella Helene a Ischl, al compleanno del giovane Kaiser Franz Joseph D’Asburgo, con cui Helene dovrà fidanzarsi. Ma Sissi si innamora di Franz…

Eccovi il promo di Sissi serie tv per Mediaset