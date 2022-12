Arriva su Canale 5 la seconda stagione della serie – evento Sissi, dopo lo straordinario successo della prima stagione. La serie tv Sissi, prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, ha raccontato la vita di Elisabetta di Baviera divenuta, giovanissima, imperatrice d’Austria. La fiction ha ripercorso i fatti storici fino al matrimonio con Franz Josef, ottenendo un buon riscontro sul pubblico. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla seconda stagione: trama, cast e quando in onda.

Sissi seconda stagione quando arriva in Italia? Quando in tv?

La seconda stagione della serie tv –evento Sissi intratterrà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset dopo il Natale. Lo scorso anno, “Sissi” è andata in onda il 28 dicembre in contemporanea con la messa in onda in Germania.

Anche quest’anno la fiction debutta sullo schermo di canale 5 lo stesso giorno che in Germania, patria della serie tv. In Italia, la seconda stagione di Sissi, infatti arriva su Canale 5 a partire dal 28 dicembre 2022.

Il period drama è stato girato negli Stati Baltici e così come per la prima stagione ci aspettano immagini mozzafiato, paesaggi incredibili e di straordinaria bellezza.

Sissi seconda stagione trama, anticipazioni

La seconda stagione continuerà a raccontare la storia d’amore travagliata di Franz e Sissi, tra verosimiglianza storica e racconto romantico. Ricordiamo infatti che la serie tv narra un amore appassionato tra i due regnanti: una licenza poetica necessaria per enfatizzare il racconto e renderlo più drammatico. Ingredienti che piacciono al pubblico: l’amore sopra ogni cosa infatti, funziona sempre in tv. Tuttavia, va ricordato che la storia reale e storica di Sissi è un po’ diversa.

Tornando alla narrazione della serie tv, sebbene Sissi e Franz siano molto felici per la nascita dell’erede al trono, nuvole nere si addensano all’orizzonte che potranno disturbare la loro felicità. Nel quadro storico del periodo Otto von Bismarck minaccia di coinvolgere l’Austria in una guerra. Nel frattempo, Sissi si reca in Ungheria, per una missione politica, ma si ritroverà costretta a fare una scelta difficile a causa di un altro uomo. Vedremo dunque vacillare l’idillio tra Sissi e Franz, con l’entrata in scena del conte Andrássy che si innamorerà perdutamente dell’imperatrice.

Anche per questa stagione ci sarà lo stesso ciclo di episodi della prima stagione. Quindi anche stavolta tre prime serate per un totale di sei episodi. I protagonisti sono sempre gli stessi della prima stagione. Oltre a Dominique Devenport nei panni dell’Imperatrice Sissi ad affiancarla ci sarà ancora Jannik Schümann in quelli del marito l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

Sissi seconda stagione cast, attori e personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo il gruppo di interpreti che include oltre Dominique Devenport (Sissi) e Jannik Schümann (Franz Josef) anche:

David Korbmann (Grünne),

Désirée Nosbusch (Sophie),

Tanja Schleiff (Esterházy),

Paula Kober (Fanny alias Franziska Feifalik),

Julia Stemberger (Herzogin Ludovica in Bayern),

Pauline Rénevier (Herzogin Helene detta Néné in Bayern),

Marcus Grüsser (Herzog Max in Bayern),

Giovanni Funiati (Graf Andrassy),

Yasmani Stambader (Bela alias Lajos Farkas),

Lasse Möbus (Graf Richard),

Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie de Montijo).

Nella seconda stagione di Sissi vi sono anche nuovi attori. Ecco i nomi:

Murathan Muslu che interpreta il leader ribelle ungherese Ödön Körtek

Romy Schroeder nei panni di Marie, la figlia di Fanny, la cameriera di Sissi

Amanda Da Gloria nei panni della sorella del conte Andrássy

Bernd Hölscher nel ruolo di Otto von Bismarck.

Eccovi il promo Mediaset con la data di messa in onda della serie tv il 28 dicembre 2022