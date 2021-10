Il gruppo Mediaset si è aggiudicato i diritti per la messa in onda della nuova serie-evento “Sissi” che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera diventata poi la celebre Imperatrice d’Austria. La serie attesa in tutta Europa, è prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film, e verrà presentata in anteprima mondiale a Canneseries il prossimo lunedì 11 ottobre 2021. Ma vediamo alcune curiosità sulla nuova serie tv dedicata all’indimenticabile Imperatrice d’Austria.

Sissi, la nuova serie tv in esclusiva su Canale 5

La serie tv dedicata all’Imperatrice Sissi è composta da sei episodi di circa un’ora ognuno. L’opera televisiva dal titolo originale ‘Sisi’ è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta. La storia dell’affascinante regnante d’Austria, considerata all’epoca la donna più bella del mondo, è stata resa indimenticabile dai film con protagonista l’attrice Romy Schneider. Ad interpretare Sissi in questa nuova riedizione sarà l’attrice emergente di origine svizzero-americana Dominique Devenport. Ad affiancarla sul set, interpretando il ruolo dell’Imperatore Franz, c’è l’attore tedesco Jannik Schumann.

Quando sarà trasmessa la serie tv?

La serie, che andrà in onda in tutta Europa, è uno degli appuntamenti televisivi più attesi. Per i telespettatori italiani a trasmettere in esclusiva la serie “Sissi” sarà la rete ammiraglia di Mediaset. “Sissi” infatti andrà in onda prossimamente su Canale 5 in esclusiva assoluta.

Non solo Romy Schneider: Cristiana Capotondi, l’italiana che ha interpretato Sissi

In passato, oltre alla grande Romy Schneider, anche l’attrice italiana Cristiana Capotondi ha interpretato, per una mini serie prodotta dalla Rai, la figura dell’Imperatrice Sissi. Un film in due puntate andato in onda in prima serata su Rai Uno il 28 febbraio e il 1º marzo 2010. Si tratta di una coproduzione europea che ha avuto grande successo anche in Austria e Germania. All’epoca, nei due paesi del centro Europa, si temeva un’accoglienza fredda nei confronti della fiction per il solo fatto che a interpretare l’amata Imperatrice d’Austria fosse un’attrice italiana.