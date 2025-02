La madre di Simone Cristicchi non é affetta da Alzheimer, come si é erroneamente pensato rispetto al testo della canzone Quando sarai piccola, che l’artista ha proposto a Sanremo 2025. Ciò emerge in una nuova puntata di Domenica In.

Simone Cristicchi, ospite a Domenica In, dopo la gara di Sanremo 2025

La verità inaspettata emerge nel contenuto della nuova puntata di Domenica In, trasmessa il 23 febbraio sulle reti TV e streaming Rai. Ospite nello studio del talk condotto da Mara Venier, Simone Cristicchi chiarisce il significato nascosto nel testo della sua canzone festivaliera, proposta a Sanremo 2025 nella gara dei Big.

A detta della stampa, la canzone parla di un figlio che, negli anni, nel fluire del tempo si riscopre genitore della madre affetta da Alzheimer. Da qui quindi sorge l’idea che la canzone parli di una storia autobiografica del cantautore. E incalzato al riguardo da Mara Venier, Cristicchi fa ora chiarezza sul messaggio lanciato a Sanremo 2025:

“Ognuno può interpretare la canzone come vuole, però tu hai avuto un dramma con tua mamma e non si parla di Alzheimer. Vorrei chiarire questo. Quello che è capitato a tua mamma, a te e alla tua famiglia, è un’altra cosa. Non era Alzheimer, non era demenza senile”.

Rispetto all’esperienza personale, vissuta alle prese con la malattia della madre, l’autore di Quando sarai piccola, poi, aggiunge nell’intervento:

“A mia mamma è successo quasi un miracolo, le è successo quando aveva 63 anni. Mia mamma Luciana è stata una mamma incredibile. Lo posso dire anche a nome dei miei fratelli, perché è venuto a mancare suo marito, mio padre Stefano, quando aveva soltanto 40 anni e tre figli da portare avanti, da crescere. E con questa forza incommensurabile lei è riuscita a farci crescere da sola e a vederci sbocciare e poi prendere il nostro cammino nella vita. E quindi per noi è un esempio di una forza interiore straordinaria”.

La verità nascosta in “Quando sarai piccola”

La madre dell’artista é stata colpita da un’emorragia cerebrale, che ha messo a dura prova l’intera famiglia della donna. Così come rivela Simone Cristicchi a Domenica in, parlando del dolore familiare tramutato in forza con l’amore di chi come lui accompagna la madre nel follow-up, nell’auspicio per il superamento della malattia:

“Oggi, con tutto quello che le è accaduto purtroppo, perché è stato un dramma ovviamente per noi ma soprattutto per lei, nonostante abbia tutto il sacrosanto diritto di maledire la vita, lei riesce ancora a sorridere e questo è il più grande insegnamento che ci dà ogni giorno. Lei è stata colpita da una emorragia cerebrale molto dura. È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno era preparato. In questi anni l’abbiamo accompagnata in un percorso di rinascita“.