Simone Antolini insieme ad Alessandro Cecchi Paone forma una delle coppie di questa edizione dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata da lunedì 17 aprile su Canale 5. Il 23enne è alla sua prima esperienza televisiva ed è pronto a mettere alla prova il suo rapporto d’amore con il famoso conduttore. Ma chi è Simone Antolini? Conosciamolo insieme grazie alle informazioni raccolte su di lui in rete.

Chi è Simone Antolini, concorrente dell’Isola dei Famosi

Simone Antolini nasce il 1 ottobre del 2000 nelle Marche. È uno studente di scienze giuridiche e nel tempo libero aiuta i genitori nel negozio di alimentari che vende prodotti a km zero. Studia all’università e il suo obiettivo è quello di partecipare dopo la laurea ad alcuni concorsi pubblici. In passato ha fatto un provino per un film capendo che non era quella la sua strada.

Vita privata e curiosità

Diventa noto per la sua frequentazione con Alessandro Cecchi Paone, di 38 anni più grande. I due hanno dichiarato di essersi conosciuti sui social verso aprile. È stato proprio Simone a contattare Cecchi Paone su Instagram e dopo diversi messaggi i due si sono incontrati dal vivo a Rimini. Il ragazzo però non aveva fatto ancora coming out, neanche con la sua famiglia, e le foto del loro amore finite sui giornali lo hanno costretto a chiudere il suo profilo Facebook per le numerose offese ricevute.

“Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”.

Simone infatti era stato fidanzato con una ragazza per quattro anni. Si è ritrovato nella storia di Cecchi Paone (che era stato sposato) e ha trovato in lui un compagno. I due sono stati anche ospiti nel salotto di Pomeriggio 5 e ora formeranno una coppia nell’Isola dei Famosi.

Simone Antolini instagram

Simone Antolini conta su instagram circa 7 mila follower ma ha un profilo privato. Per seguirlo il suo account ufficiale è: @simone_antolini00.