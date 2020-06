Simona Ventura confermata in Rai? L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha assicurato alla stampa che anche nella prossima stagione televisiva ci sarà spazio per lei su Rai 2. L’amata presentatrice ha inoltre commentato il futuro della trasmissione Settimana Ventura e ha annunciato una novità a Discovery che coinvolge anche l’attuale compagno Giovanni Terzi.

Simona Ventura confermata su Rai 2 con The Voice of Italy e Music Farm? “A settembre ho altri due format”

In un’intervista pubblicata da “Il Messaggero” oggi, 2 giugno 2020, Simona Ventura ha fatto sapere che “a settembre ho altri due format per Rai 2“. Ma di cosa si tratta? Dove rivedremo “Super Simo”?

La conduttrice di Chivasso (Torino) ha dichiarato che rifare The Voice of Italy “senza soldi” le “pare difficile” e ha dunque precisato che la voglia, almeno per il momento, è quella di fare “cose nuove“.

Quindi, l’apprezzata presentatrice di 55 anni è intervenuta anche sul rischio che Settimana Ventura chiuda. “Non è detto” che tornerà, ha fatto sapere, anche precisando che “mi metto a disposizione” e che in Rai “ne stiamo parlando“.

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi al lavoro su un nuovo programma per Discovery: “Lui farà le interviste, io starò dietro le quinte”

Le avventure tv di Simona Ventura, però, non si limitano alla Rai. Sempre nell’intervista pubblicata in data odierna, l’ex volto de L’Isola dei Famosi su Rai 2 ha anche svelato di un nuovo programma per Discovery.

Sul nuovo progetto in arrivo, la diretta interessata ha fatto sapere che “ci stiamo lavorando” e che “io starò dietro le quinte“, mentre invece l’attuale compagno Giovanni Terzi “farà le interviste“.

“Per la prima volta in vita mia – ha anche chiarito la Ventura – mi piace lavorare in coppia. E non apparire in video mi stuzzica: non resterò attaccata a vita alla telecamera“.

Simona Ventura su Rai 1 a Non mollare mai – Storie tricolori

Intanto, già stasera Simona Ventura sarà su Rai 1 all’interno della serata condotta da Alex Zanardi e intitolata Non mollare mai – Storie tricolori. Il compito della popolarissima conduttrice sarà quello di intervistare Gianni Rivera, Sandro Mazzola e Gianfelice Facchetti sulla storica partita di calcio Italia – Germania del 1970.