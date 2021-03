Simona Ventura ha contratto il Covid. La conduttrice costretta a rinunciare alla finale di Sanremo 2021 per stare in quarantena nella sua abitazione. Una notizia che ha sconvolto i tantissimi fan della Super Simo che su Instagram ha pubblicato un brevissimo video rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

Simona Ventura ha il Covid: “non so come l’ho contratto”

Simona Ventura su Instagram ha postato un breve filmato a poche ore dalla sua partecipazione saltata al Festival di Sanremo 2021 dove era attesa come co-conduttrice. Purtroppo durante un tampone di controllo la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus.

Il suo primo saluto è proprio per Amadeus e Fiorello:

Le occasioni spero che ripassino, ma la salute è molto importante. Volevo fare in bocca al lupo ad Ama e Fiore che conosco da tanti anni, questa sera sarebbe stata una reunion, la spostiamo di un pò e sicuramente riusciremo a rifarla in un’altra occasione.

La conduttrice ringrazia poi la Rai: “volevo ringraziare tutta la Rai perchè in questo contesto ancora di più ha fatto vedere la sua forza”.

Non solo, Super Simo lancia un messaggio a tutti invitando a stare attenti:

A voi voglio dire una cosa: non abbassate la guardia per favore. Capisco che è un anno che siamo chiusi dentro, ma vi assicuro giravo con due mascherine, non so come l’ho contratto può darsi mi sia toccata in faccia.

Simona Ventura in quarantena per il Coronavirus: “spero di averlo preso in maniera leggera”

Simona Ventura è ancora incredula e non sa come abbia potuto ammalarsi di Covid-19. La conduttrice ha sottolineato che usciva di casa con due mascherina, ma forse fatale per il contagio della malattia sarà stato toccarsi il viso con le mani. Per questo motivo dalla sua quarantena la conduttrice invita tutto il suo pubblico e gli italiani a stare attenti.

Non lo so come l’ho contratto, ma di fatto non abbassate la guardia. Se c’è da fare un sacrificio, rimanere ancora a casa ancora un pò, vi prego fatelo per tutti. Spero di averlo preso in maniera leggera, ma c’è tanta gente che sta malissimo. E’ un maledetto virus che crea solitudine, non riuscire più a salutare un proprio caro.

Sul finale la conduttrice conclude il video con la sua frase simbolo “crederci sempre arrendersi mai”.

Forza Super Simo sconfiggi il Covid e torna più forte di prima!