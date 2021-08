Simona Ventura si reinventa e stupisce ancora una volta il suo pubblico. In attesa di vederla alla conduzione del nuovo programma domenicale di Rai 2 “Citofonare Rai2”, insieme all’amica Paola Perego, in programma il prossimo autunno, la Ventura nazionale è pronta a sbarcare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia in qualità di regista con un documentario dal titolo “Le 7 giornate di Bergamo”.

Simona Ventura debutta come regista a Venezia 78

L’annuncio di questa nuova avventura, Simona Ventura lo fa tramite i social. Su Instagram la conduttrice scrive: “Siamo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia78!! È stata una vera sorpresa che mi ha riempito il cuore di gioia! Ho scelto di fare la mia prima regia ne “Le 7 Giornate Di Bergamo” poiché avevo voglia di raccontare il mio punto di vista su un fatto che ha segnato profondamente le nostre vite. Il documentario racconta la costruzione dell’ospedale alla Fiera di Bergamo, spinta dall’immane forza, volontà e disperazione di un gruppo di Alpini guidati da Sergio Rizzini e coadiuvati da artigiani, imprenditori e tifosi dell’Atalanta, in soli 7 giorni!”.

Il documentario creato con il compagno Giovanni Terzi

Nel lungo post la Ventura ringrazia chi ha collaborato con lei e chi le è stato accanto in questo suo esordio da regista. Tra i ringraziamenti figura anche il nome del suo compagno, il noto giornalista Giovanni Terzi: “Un lavoro che non sarei riuscita a raccontare senza l’appoggio di Luigi Crespi e Ambrogio Crespi, di Giacomo Pellegrinelli e di Giovanni Terzi (nulla senza di te sarebbe accaduto)”

“Le 7 giornate di Bergamo”: il documentario diretto da Simona Ventura

La pellicola dalla durata di 65 minuti, racconta la costruzione dell’ospedale della Fiera di Bergamo. Un’opera realizzata in soli sette giorni, durante l’emergenza Covid, vissuta durante il primo lockdown.

In merito al documentario “Le 7 giornate di Bergamo”, che sarà mostrato in anteprima alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021, la Ventura ha dichiarato: “Ho ripreso in mano la regia. Tanti anni fa facevo la giornalista sportiva e montavo i miei pezzi. Ero specializzata nel raccontare storie per immagini. Ho abbandonato per fare altro. È rimasta silente in un angolo, però era ancora lì. Sono sempre stata creativa”.