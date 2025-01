Tra le conduttrici italiane più richieste dai telespettatori in TV, Simona Ventura diventa timoniera di L’ignoto, il nuovo adventure-game trasmesso sulle reti Rai e che vede contrapporsi, tra i concorrenti in gioco, VIP e sconosciuti.

Simona Ventura al timone di L’Ignoto: il nuovo adventure game

Prosegue a gonfie vele la carriera artistica di Simona Ventura, che già conduttrice di Citofonare Rai2 si prepara a raddoppiare il suo ruolo alla conduzione di un format al servizio della TV di Stato, per L’Ignoto. Si tratta di un nuovo programma televisivo in arrivo, per il cui cast Banijay ha aperto la selezione dei protagonisti.

Tra le anticipazioni dell’adventure-game, il sito ufficiale di L’Ignoto apre, intanto, ufficialmente le selezioni ai candidati di diverse generazioni, che siano maggiorenni:

“Pensi di avere la tua vita in mano?” si legge sul portale online, all’apertura dei casting di L’ignoto –. “Sei in grado di compiere ogni scelta che il destino ti mette davanti? Hai voglia di affrontare un viaggio avventuroso alla scoperta del Bel Paese?Se hai tra i 18 e i 60 anni, questo nuovo programma fa per te!“.

Tra le altre anticipazioni dell’atteso adventure show con protagonisti VIP e NIP e che chiama alla conduzione per l’intrattenimento dei telespettatori in prime time Simona Ventura, le registrazioni sono previste a partire da marzo 2025. La messa in onda di L’ignoto é fissata in partenza nell’autunno, in chiaro TV su Rai2 e in streaming online su Raiplay.

L’Ignoto approda nel Belpaese

Simona Ventura, così come si anticipa anche sul portale Davide.Maggio.it, sarà quindi al timone di un gioco condotto da un gruppo misto di personaggi più o meno famosi, alla volta di un’avventura vissuta in Italia. La partecipazione dei concorrenti nel game avventuroso é, inoltre, prevista in una suddivisione a squadre: sconosciuti VS famosi.

L’ignoto può dirsi la versione italiana di un format olandese che nasceva nel 2023, Het Onbekende, nel quale i partecipanti accettano di prendere parte a un gioco d’avventura, ignari dei dettagli, così come delle regole, la data e le tempistiche di inizio, durata e fine del gioco:

“I concorrenti sono divisi in due squadre: famosi e non famosi. Durante il viaggio, affrontano una serie di dilemmi, dovendo scegliere tra “il noto” e “l’ignoto”.

ll programma in origine si fonda sulla sfida lanciata ai partecipanti consistente nell’adattarsi a situazioni impreviste e di prendere decisioni, sotto pressione. La prima stagione del format nella sua versione originale è ambientata in Slovenia, la seconda in Bulgaria, quella prossimamente in arrivo e sotto la conduzione della solare Simona Ventura approda direttamente su suolo tricolore.