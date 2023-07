Simona Tabasco, attrice italiana candidata agli Emmy 2023 per la serie ‘The White Lotus’, protagonista della sesta giornata del Festival di Giffoni 2023. In merito alla candidatura a questo prestigioso riconoscimento cinematografico l’attrice dichiara: «Sono molto emozionata e sorpresa per la candidatura all’Emmy, è un grande riconoscimento per me, ma vivo tutto con grande leggerezza». Durante l’incontro con la stampa la Tabasco ha parlato dei prossimi progetti e del fatto che non sarà presente nella prossima stagione di Doc – Nelle tue mani, serie tv che l’ha vista protagonista. La Tabasco ha poi parlato della possibilità di essere a Sanremo.

Simona Tabasco: “Nella prossima stagione di Doc – Nelle tue mani”

Simona Tabasco, annoverata dalla rivista Forbes tra i trenta under 30 europei da tenere d’occhio, sulla sua partecipazione alla prossima stagione della fiction di grande successo in onda su Rai1 durante la prossima annata televisiva, ha dichiarato: «Si, il mio nome non è presente nella prossima stagione di Doc – Nelle tue mani perchè ero impegnata in altri progetti, non siamo riusciti a far incastrare le tante cose che sto facendo». L’attrice ha poi risposto alla domanda su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

“Sanremo? Non è lontano dai miei pensieri”

Nel rispondere alle domande dei giornalisti in sala, Simona Tabasco in merito alla possibilità di prendere parte come co-conduttrice al Festival di Sanremo dichiara: «Non è lontano dai miei pensieri, non è ancora successo, non riesco ad immaginarmi, posso però dire che mi piacerebbe».

Simona Tabasco racconta l’emozione di tornare al Festival di Giffoni

Sul ritorno a Giffoni, terra che l’ha vista crescere, Simona Tabasco dice di essere molto emozionata nel tornare in questa terra e soprattutto al Festival di Giffoni. L’attrice racconta che pensava di fare tutt’altro nella vita e che è proprio grazie all’incontro con il Festival di Giffoni oggi può esprimere tutto il suo talento come attrice, apprezzata sia in patria che all’estero: «Desideravo fare la stilista, prima che Gianvincenzo e gli altri del Festival di Giffoni cambiassero la mia vita». Per la sua candidatura agli Emmy 2023, facciamo i nostri migliori auguri e il nostro in bocca al lupo a Simona Tabasco.