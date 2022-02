Grandi novità a Striscia la Notizia. Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone del più famoso Tg satirico della tv italiana arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo sbarca in una delle trasmissioni di punta di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Silvia Toffanin nuova conduttrice del tg satirico Striscia la Notizia su Canale 5

La conduttrice di casa di Verissimo si presta al gioco, e in una veste inedita e divertente, è pronta al suo esordio assoluto dietro al bancone del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia la Notizia, il conduttore dei conduttori per il numero delle edizioni condotte, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner di sempre Enzino Iacchetti.

La conduttrice di Verissimo per una settimana alla guida di Striscia la Notizia con Ezio Greggio

L’appuntamento con la coppia formata da Ezio Greggio e Silvia Toffanin prenderà il via, come anticipato, da Lunedì 21 febbraio 2022 su Canale 5, alle ore 20.35. Ezio Greggio e Silvia Toffanin resteranno al timone della trasmissione di Canale 5 per l’intera settimana, per poi passare il testimone, nella giornata di lunedì 28 febbraio, a un’altra coppia celebre della conduzione del tg satirico di Canale 5, quella formata dall’attrice Francesca Manzini e dal re indiscusso dei game show Gerry Scotti.

Silvia Toffanin debutta alla conduzione di Striscia la Notizia ma non lascerà Verissimo

Nonostante il suo nuovo impegno lavorativo che prenderà il via il prossimo lunedì 21 febbraio e che la vedrà impegnata per una settimana alla conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, Silvia Toffanin non abbandona i suoi fedelissimi telespettatori di Verissimo. La conduttrice del rotocalco del sabato e della domenica pomeriggio, anche durate la settimana nella quale sarà impegnata a Striscia la Notizia, andrà in onda con i suoi consueti appuntamenti di Verissimo alle ore 16.30 su Canale 5.