Alcune indiscrezioni di queste ore vedevano la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus e al co-conduttore Gianni Morandi. Subito dopo l’uscita delle indiscrezioni che riguardano la Toffanin, è arrivata la smentita da fonti Mediaset tramite un comunicato all’ANSA.

Silvia Toffanin dice no a Sanremo 2023

Nel comunicato dell’ANSA, che smentisce la presenza di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023 si legge quanto segue: «In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. E vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche».

La conduttrice di Verissimo rinuncia al Festival di Sanremo

A quanto pare la proposta di essere una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2023, alla conduttrice di Verissimo è arrivata e come. La conduttrice ha però declinato l’invito di Amadeus perché non interessata a quel tipo di esposizione e prestazione artistica, oltre che per gli impegni già in programma legati a Verissimo.

Dopo il no di Natalia Estrada arriva anche quello di Silvia Toffanin

Per Amadeus, quello di Silvia Toffanin sarebbe già il secondo “no” che arriva da una possibile co-conduttrice. Qualche settimana fa, dopo il “si” al ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2023 da parte di Chiara Ferragni e di Francesca Fagnani, era arrivato il “no” di Natalia Estrada. L’ex conduttrice aveva rifiutato il Festival di Sanremo 2023, nonostante lusingata dalla proposta, per il semplice fatto di aver scelto da anni una nuova vita lontana dai riflettori.