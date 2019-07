Al Bano e Romina Power tornano protagonisti, in replica, su Rai1 con il concerto – evento tenutosi all’Arena di Verona. Un appuntamento da rivedere per tutti i fan e gli appassionati della coppia della musica italiana. L’evento era stato programmato già qualche settimana fa, poi saltò improvvisamente, con grande disappunto dei telespettatori, per un omaggio ad un grande artista scomparso.

Signori e Signori Al Bano e Romina Power su Rai1

Venerdì 12 luglio 2019 alle ore 21.25 Rai1 trasmetterà in replica “Signori e Signore Al Bano e Romina Power“, il concerto – evento realizzato nel 2015 dalla coppia nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Uno spettacolo che ha segnato il ritorno sul palcoscenico di una delle coppie più amate e seguite della musicai italiana dopo 20 anni.

Accompagnati da una grande orchestra dal vivo, Al Bano Carrisi e Romina Power hanno cantato dopo 20 anni alcuni dei loro più grandi successi: da Felicità a Nostalgia Canaglia, da Ci sarà a Acqua di Mare. E ancora Libertà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, È la Mia Vita, Amanda è Libera e tanti altri. Sul palco con i due artisti anche un corpo di ballo composto da 40 elementi. Non solo, durante la lunga notte di musica Al Bano e Romina hanno condiviso questa serata indimenticabile in compagni di alcuni amici e colleghi: Umberto Tozzi, Pippo Baudo, Michele Placido, Ricchi e Poveri, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Kabir Bedi.

Al Bano e Romina Power: presto un nuovo disco?

In attesa di rivedere il concerto di Al Bano Carrisi e Romina Power, il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha rivelato di aver pronto un brano scritto da Cristiano Malgioglio e di pensare ad un disco con la ex moglie:

Il guaio è che Romina vive in America. Poi i nostri gusti musicali non combaciano. Io rispetto i suoi ma non posso non rispettare i miei, ci vorrebbe più tempo. Malgioglio ci ha dato un brano che è simpatico, ruffiano, vediamo cosa succederà. Ci stiamo lavorando.

Non solo, Albano è tornato a parlare dei rapporti non proprio idilliaci tra Romina e Loredana Lecciso: