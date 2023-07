Fra le tante serie di genere thriller/giallo che vanno in onda questa estate, Signora Volpe è certamente una delle più interessanti. Non solo per la trama, ricca di suspense e mistero, ma anche per le location, tutte italiane. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 Mercoledì 19 Luglio alle ore 21.20 circa: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Signora Volpe: la trama

La protagonista di Signora Volpe è Sylvia Fox, una ex spia che attualmente lavora al quartier generale dell’MI6 a Londra. Delusa dall’incarico di ufficio che le è stato assegnato, la donna approfitta del matrimonio della nipote per prendersi una pausa da tutto e va in Italia. Quella che dovrebbe essere una breve e piacevole vacanza tuttavia, si trasforma ben presto in una specie di incubo. Durante la cerimonia di nozze lo sposo sparisce e nel lago viene ritrovato un cadavere, abbastanza per spingere Sylvia ad indagare.

L’uno dietro l’altro si susseguono episodi misteriosi, dalla scomparsa di una donna fino al complotto architettato contro il figlio di un politico russo. Per la brava ex spia non sarà facile venire a capo di una situazione estremamente ingarbugliata.

Il personaggio di Sylvia Fox è interpretato da Emilia Fox.

Le location italiane

Signora Volpe è stato girato interamente in Italia e costituisce una buona occasione per ammirare una volta di più alcune zone meravigliose del nostro Paese. Le location sono varie. Tra quelle che compaiono maggiormente ci sono Panicale, un delizioso piccolo centro in provincia di Perugia, Roma e i dintorni del lago di Bracciano.

La troupe è stata entusiasta di girare in queste località, tanto che la Fox ha dichiarato in merito che “sono rimasta incantata. Roma è una città straordinaria, in cui ho vissuto tre mesi” e ancora “il lago di Bracciano è incantevole. Ci nuotavamo ogni fine settimana. Questo Paese ha qualcosa di unico”.

Nella fiction recitano anche due volti noti della nostra tv, ovvero Imma Piro e Giovanni Cirfiera.