Nel disco è fortissima la figura della madre, ecco quanto ha contato nel tuo percorso personale musicale?

Mia madre c’è parecchio, nel senso che non è stata mai presente ad esempio nelle dinamiche di live, ma nel suo piccolo mi ha sempre dato molta fiducia. Cioè è sempre stato un po’ un controsenso per lei, musica lavoro e vita, tutte cose che non ha mai visto insieme, però mi ha sempre dato coraggio, mi ha detto vai credici tu fallo, in qualche modo se Dio vuole le cose andranno bene.

C’è anche un evidente legame con il Senegal, come vivi oggi le tue radici?

Le sto ancora scoprendo piano piano, perché poi sono venuto in Italia quando avevo sei mesi e diciamo che in Senegal l’ultima volta che ci sono tornato avevo otto anni, adesso ne ho 27, quindi diciamo che è una riscoperta, un po’ il contrario in confronto ai miei genitori, loro hanno scoperto l’Italia e io sto riscoprendo piano piano il Senegal.

Ci racconti come è nato il featuring che c’è all’interno?

Noi in realtà ci conosciamo per via traverse da un sacco di tempo, l’ho sentito parlare di me, l’ho sentito parlare di lui, poi l’ho invitato ad un mio festival che organizza Afrobricks, lì abbiamo cominciato a parlare, ci siamo incontrati anche a Sanremo Giovani e sempre lì ci siamo detti è il momento di incontrarsi finalmente in studio e dopo un paio di sessioni ho deciso di proporgli un brano che non riuscivo a concludere facilmente, quindi gli ho detto senti mi ricordo che questo brano ti piaceva, vuoi continuarlo? E lui era, lui è stato felicissimo.

X Factor, Sanremo Giovani, il tour con Mahmood: che effetto ti fa guardarti indietro oggi?

Guarda l’ho rifatto giusto qualche giorno fa, è bellissimo, credo che stia facendo un percorso musicale e personale che mi sta riempiendo tantissimo e rivedermi, cioè ripensare a come è iniziato, quindi tre anni fa e vedere dove siamo arrivati adesso, per me è come fosse la spunta sull’ok l’hai fatto, adesso continua, c’è una lista lunghissima di cose che vorrei fare, sono contento.

Cosa hai imparato nei live lavorando appunto con Mahmood, per Ghali, quanto ha influenzato il tuo approccio al palco?

Tantissimo, io mi ricordo che ad X Factor quando venni eliminato i bootcamp Mara Maionchi mi disse che la mia fragilità era una cosa molto bella ma che sul palco avevo paura che potesse in un certo senso mettermi in difficoltà e invece grazie a queste esperienze sia con Mahmood che con Ghali, mi hanno insegnato a rendere questa fragilità un mio punto forte e devo ringraziare tanto i ragazzi perché se adesso riesco a vivermi molto bene il palco è anche grazie a questi piccoli passi che mi hanno portato ad avere più amore per quello che ho attorno.

C’è questa polemica sui sold out, sugli stadi: ti spaventa tutto quello che sta succedendo?

Sinceramente non, cioè personalmente ora come ora per come sta andando la mia carriera non penso sia esattamente una cosa che mi tocca principalmente, sono un amante dei live sinceri, cioè per me l’importante è che le persone che stiano sotto siano lì per ascoltare la musica, quindi riempire fa tanto di facciata, però la musica si comunica con quelli che poi se la portano a casa.

Sanremo ti piacerebbe tornarci?

Assolutamente sì, però voglio prendermi il mio tempo, come abbiamo fatto in questi anni da X- Factor a Sanremo al tour con Mahmood, cioè sono sempre passati degli anni, dei mesi in cui sono cresciuto tanto, quindi sicuramente è un’esperienza che spero di poter fare a suo tempo.

Un featuring che sogni?

Oddio, ne ho tanti, Mahmood, Venerus, Emmanuel, ne ho tanti, nel senso ce ne sono tanti, spero con tutto il cuore di riuscire a realizzare uno di quelli che ti ho appena detto.