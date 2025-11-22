Torna la terza edizione del Siae Music Award, i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo nel nostro paese e all’estero. Scopriamo insieme chi sarà il conduttore e quali premi verranno assegnati.

Siae Music Awards 2025: la data dell’evento musicale

Dopo il successo delle scorse edizioni, arriva la terza edizione del Siae Music Award che si svolgerà sabato 22 novembre 2025 al Superstudio Più durante la Milano Music Week. A condurre la serata-evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, sarà Amadeus.

Come spiegato dal Presidente della SIAE, Salvatore Nastasi:

“La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro”.

Al momento non è prevista la messa in onda in tv dell’evento.

Come si assegnano i premi

Le nomination dei SIAE Music Awards sono basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2025. Esse comprendono 18 categorie, 142 autori, 101 editori, 35 canzoni e 23 colonne sonore. Nel corso della serata saranno annunciati i vincitori del Premio Live Concert (venue con più di 5 mila posti), del Premio Live Recital (meno di 5 mila posti) e del Premio Under 35.

Il Premio Speciale 2025 andrà a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa. La serata vedrà la presenza come ospiti di Fiorella Mannoia e gli Oblivion, la musica live è diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Queste le varie categorie: