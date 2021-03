Shtisel 3 su Netflix: trama e cast della serie israeliana

Dopo molti ritardi a causa della pandemia di Covid, Shtisel 3 arriva finalmente su Netflix. Creata e scritta da Ori Elon e Yehonatan Indursky, la serie israeliana racconta la vita di una famiglia di ebrei ortodossi charedì dal punto di vista di alcune persone normali. Abbandonando i cliché della politica, la serie è riuscita a presentare la comunità ortodossa attraverso un’ottima moderna e ironica, contribuendo a creare un punto di contatto con la comunità laica, di solito opposta a quella più conservatrice. La serie tv ha poi ottenuto maggior popolarità anche in Italia grazie alla presenza nel cast di Shira Haas, attrice israeliana candidata all’Emmy e Golden Globe per il suo ruolo da protagonista in Unorthodox. La terza stagione, composta da 9 episodi, debutta il 25 marzo su Netflix a livello globale.

Shtisel 3 su Netflix: la trama della serie tv

Anche in questa nuova stagione, la serie continuerà ad esplorare le dinamiche della famiglia Shtisel, a cui fa capo il patriarca Shulem, rabbino e cheder locale. La storia è ambientata a Geula, quartiere popolato dagli ebrei charedì. La comunità che vi vive segue rigide usanze e la violazione delle norme spesso causa il caos all’interno della famiglia. Gli altri membri degli Shtisel, però, si mostrano più aperti a uno stile vita moderno e si trovano a volte in contrapposizione ai loro vicini di Mea She’arim, la comunità adiacente Geula, nota invece per il suo estremismo religioso.

Shtisel 3: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Dov Glickman nel ruolo del patriarca della famiglia, Shulem Shtisel; Michael Aloni è Akiva Shtisel, giovane di 26 anni, celibe, che vive con suo padre; Neta Riskin è Giti Weiss; Shira Haas è Ruchami Weiss, figlia maggiore di Giti; Sarel Piterman nel ruolo di Zvi Arye Shtisel; Zohar Strauss è Lippe Weiss, marito di Giti scappato con un’altra donna; Orly Silbersatz Banai è Aliza Gvili; Ayelet Zurer è Elisheva Rotstein; Sasson Gabai interpreta Nukhem Shtisel; Gal Fishel è Yosa’le Weiss; Ori Ilovitz è Haim’ke Weiss; Hadas Yaron nel ruolo di Libbi Shtisel; ed Eliana Shechter nella parte di Tovi Shtisel.