Shrek e vissero felici e contenti è il quarto ed ultimo capitolo della saga Dreamworks che ha affascinato spettatori di ogni età in tutto il mondo. Non a caso di tratta di uno dei franchise di maggior successo nella storia del cinema e di un capolavoro assoluto del genere d’animazione.

Girato con tecniche modernissime, anche Shrek e vissero felici e contenti, proprio come i prequel, non delude gli spettatori ed assicura un’ora e mezza di divertimento non privo di seri e profondi spunti di riflessione. La pellicola va in onda su Italia Uno nella prima serata di Sabato 10 Giugno: di seguito trovate tutte le curiosità che lo riguardano.

Shrek e vissero felici e contenti: la trama in breve

Prima di dare un’occhiata alle curiosità che riguardano Shrek e vissero felici e contenti, ripercorriamone brevemente la trama.

Ormai Shrek è sposato da tempo ed ha anche tre figli, ma il tran tran quotidiano gli sta stretto e quasi quasi ha nostalgia di quando era un orco che faceva paura a tutti. In un momento di sconforto, senza rendersene conto, firma un contratto col perfido Tremotino che lo riporta indietro nel tempo, a quando non conosceva Fiona, ma poi…

Curiosità sul film

Shrek e vissero felici e contenti è un film di Mike Mithchell del 2010. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: