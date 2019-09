Shooter, la serie tv con protagonista Ryan Phillippe, debutta in anteprima assoluta su Canale 20. Un colpaccio per il canale tematico free Mediaset dedicato al cinema, le serie ed il calcio, diretto da Marco Costa, che trasmette in esclusiva la serie targata USA Network. Ecco la trama e le anticipazioni.

Shooter, la serie: quando inizia e trama

Al via da mercoledì 25 settembre alle ore 21.15 su Canale 20 la serie “Shooter“, l’action-drama sviluppata da John Hlavin e basata sul romanzo Una pallottola per il presidente del premio Pulitzer Stephen Hunter. Non solo, il libro ha ispirato nel 2007 anche il film omonimo diretto da Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Kate Mara, Danny Glover e Michael Peña.

La serie, prodotta anche dallo stesso Mark Wahlberg, ha per protagonista Bob Lee Swagger, un ex-cecchino delle forze speciali dei Marine. L’uomo vive in esilio, ma ben presto si troverà costretto a tornare in campo una volta scoperto che qualcuno sta complottando di uccidere il Presidente.

Shooter, trama

Bob Lee Swagger – ex cecchino – viene avvicinato dal suo ex capitano Isaac, in servizio alla CIA, per occuparsi della sicurezza del Presidente durante la sua prima della visita a Seattle. Swagger ha il compito di individuare i luoghi che potrebbero essere scelti dai cecchini come possibili punti di appostamento.

Una minaccia seria e credibile, che si concretizza con l’omicidio del presidente ucraino, anch’egli in visita nell’Emerald City. Capro espiatorio del fatto, sarà proprio il brillante ex militare…

Shooter, cast

Nel cast della serie “Shooter” troviamo l’attore Ryan Phillippe nel ruolo del protagonista Bob Lee Swagger, un ex marine incastrato dal suo ex ufficiale Isaac Johnson per conto di un’agenzia non governativa segreta. Nel cast anche Shantel VanSanten nel ruolo di Julie Swagger, Cynthia Addai-Robinson nei panni di Nadine Memphis, Eddie McClintock è Jack Payne.

E ancora: Omar Epps presta il volto a Isaac Johnson, Josh Stewart è Solotov, Jesse Bradford interpreta Harris Downey e Gerald McRaney è Red Bama Sr.