Quali sono le canzoni più ricercate dell’estate 2023 su Shazam? Il servizio per telefoni cellulari commerciali basato sull’identificazione musicale e sviluppato dalla Shazam Entertainment ha pubblicato la classifica le canzoni più cercate in Italia e nel resto del mondo dal 1 giugno al 20 luglio 2023!

Shazam e la musica dell’estate: trionfano The Kolors in Italia e Makeba di Jain nel mondo

Shazam ha reso nota la classifica con le canzoni più shazammate e ricercate dell’estate 2023. L’app riconosce le canzoni che ascolti fornendo in tempo reale il titolo tua canzone. Nella top 20 dell’estate 2023, tra le canzoni più shazammate in Italia c’è ITALODISCO dei The Kolors di Stash. Al secondo posto troviamo il trio Annalisa-Fedez-Articolo 31 con “Disco Paradise”; mentre al terzo posto “PARAFULMINI” di Ernia, Bresh e Fabri Fibra. Nella top 20 globale, invece, al primo posto c’è Makeba di Jain, brano del 2015, seguito da Teya Dora, al #2 con Džanum, mentre al terzo posto troviamo. All Eyez On Me (Dj Belite Remix) [feat. Big Syke] di 2Pac.

Nella classifica italiana troviamo anche: Angelina Mango con la sua hit “Ci pensiamo domani”, Blanco e Mina con “Un briciolo d’allegria”, Achille Lauro e Rose Villain con “Fragole” e tanti altri.

Shazam Top 20 – Italia, la classifica dal 1 giugno al 20 luglio 2023

Ecco la classifica italiana di Shazam dei brani più ricercati dell’estate 2023:

ITALODISCO – The Kolors DISCO PARADISE – Fedez, Annalisa & Articolo 31 PARAFULMINI – Ernia, Bresh & Fabri Fibra Fragole – Achille Lauro & Rose Villain Makeba – Jain Substitution (feat. Julian Perretta) – Purple Disco Machine & Kungs Ci pensiamo domani – Angelina Mango Ladada (Mes Derniers Mots) – Claude Un Briciolo Di Allegria – BLANCO & Mina bellissimissima – Alfa VETRI NERI – AVA, ANNA & Capo Plaza MEZZO MONDO – Emma Lambada – Boomdabash & Paola & Chiara (It Goes Like) Nanana (Edit) – Peggy Gou WHERE SHE GOES – Bad Bunny Baby Don’t Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray Pazza Musica – Marco Mengoni & Elodie MIRAGE (feat. Ozuna, Sfera Ebbasta & GIMS) – AriBeatz Stuck – Thirty Seconds to Mars LA FINE DEL MONDO – Mr.Rain & Sangiovanni

Shazam Top 20 – Globale, la classifica dal 1 giugno al 20 luglio 2023

La classifica mondiale dei brani più shazammati dell’estate 2023: