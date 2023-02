Shari è al suo debutto a Sanremo 2023 con il brano “Egoista”. Dopo essersi qualificata a Sanremo Giovani con la canzone “Sotto Voce” prodotta da Salmo e Miles arriva sul palco dell’Ariston con “Egoista”, scritta sempre da Salmo. Ma di cosa parla questo brano? Seguiteci nella lettura e vi spieghiamo il testo e il significato.

Sanremo 2023, Shari con il brano “Egoista”: ecco il testo

di S. Noioso – L. Fenudi – R. Puddu – M. Pisciottu – S. Noioso

Ed. Sugarmusic/Lebonski/Brioche Ed. Mus./Red Music Edizioni Musicali/Senza Dubbi – Milano – Olbia (SS) – Milano – Modena

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addì

Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Il significato del brano Egoista di Shari a Sanremo 2023

Shari, nonostante la giovane età porta a Saremo un brano dalle tematiche profonde e attuali come quella delle convenzioni sociali e della sessualità. Un brano dall’anima soul unita a sonorità pop. Sul brano proprio la cantante, rivela:

“Il brano che porto all’Ariston s’intitola “Egoista” la differenza tra questo brano e quello che ho portato a Sanremo Giovani è che principalmente sono un po’ cresciuta nella scrittura. L’ho scritto a un anno di distanza dell’altro e quindi si sente un po’ il miglioramento. Poi il testo di Egoista è un po’ più complicato, più complesso, più lungo quindi spero che la gente riesca a capirlo e che ci metta un po’ di attenzione. Perché a volte senti la melodia e magari ci fa un po’ distrarre e ci tengo proprio al significato che parla principalmente d’amore ma anche di un momento in cui io mi sono sentita egoista nei miei pensieri notturni e credo che tutti siamo un po’ egoisti. Quindi magari ci si può ritrovare nei in questo testo”

La canzone dunque fa riferimento all’essere egoisti, soprattutto in amore pur di non restare soli. Ma in amore dovremmo pensare di più all’altro che a noi stessi. Infatti appena incontriamo una persona davvero speciale l’egoismo scompare. Durante la serata delle cover, Shari duetterà con Salmo portando un medley dei successi di Zucchero.