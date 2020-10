Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, continua a lottare contro un tumore al quarto stadio. L’attrice in una lunghissima intervista concessa ad Elle ha dichiarato: “voglio scrivere lettere ai miei cari per quando non ci sarò più“.

Shannen Doherty oggi: “il tumore non rallenta”

Shannen Doherty non è pronta a morire. La star di Beverly Hills 90210 da tempo sta combattendo contro un tumore al quarto stadio che, nonostante le cure, non rallenta. Per questo motivo l’attrice di Streghe ha deciso di mettersi al tavolino per scrivere delle lettere da lasciare al marito, la famiglia e i suoi amici quando non ci sarà più.

A raccontarlo è stata proprio l’attrice al settimanale Elle Magazine:

Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me.

Shannen Doherty: “lascerò videomessaggi per quando sarò morta”

Una dichiarazione straziante quella di Shannen Doherty che ha deciso di registrare dei videomessaggi e delle lettere da lasciare ai suoi cari una volta che sarà morta. “Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta” – ha detto la Brenda di Beverly Hills 90210 che dal 2015 sta combattendo contro un cancro al seno. Le cure sembravano funzionare visto che il cancro era in remissione, ma nel febbraio 2020 la notizia: il tumore è tornato.

Chiunque con un tumore al quarto stadio deve fare i conti con questa situazione, in cui gli altri vogliono quasi metterti da parte. Io non sono pronta per farmi da parte. C’è tanta vita in me.

ha detto l’attrice americana che non ha alcuna intenzione di morire: “è difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni“.

Nonostante tutto però la mitica Brenda non ha alcun intenzione di arrendersi: “sto lottando con tutta me stessa. Ho ancora tanto da condividere” e poi lancia un messaggio profondo:

“ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono o danno per scontati. Le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza“.