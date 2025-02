Esplode il triangolo nella Casa di Grande Fratello, che vede Shaila Gatta reagire furibonda alle attenzioni di Lorenzo Spolverato riservate alla “terza incomoda”, Chiara Cainelli. L’ex velina di Striscia la notizia sembra dirsi intollerante alle mancanze in amore da parte del modello, che considera il suo fidanzato.

Grande Fratello: una nuova crisi incombe su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La nuova crisi d’amore tra le mura della Casa di Grande Fratello colpisce nel profondo la coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A scatenare la gelosia di Shaila la scelta di Lorenzo di servire dell’insalata a Chiara Cainelli. La bionda gieffina ha da poco avviato una lovestory con l’eliminato dal gioco Alfonso D’Apice, ma continua a ricevere gesti di attenzione da parte di Spolverato, che fa almeno formalmente coppia fissa con la Gatta.

Ma come dimostrano le immagini più virali del GF, finite oggetto di discussione sui social, Shaila non tollera che il fidanzato si mostri sempre più complice e disponibile con Chiara, in un costante atteggiamento di apertura che manca nel suo rapporto a due con lui.

Chiara Cainelli é una minaccia per la coppia di Grande Fratello?

Tanto che Shaila finisce per sbottare, in uno sfogo nella Casa, accusando Lorenzo di essere un “egoista”. Ma dopo i quesiti ricevuti nella puntata del 20 febbraio dal conduttore Alfonso Signorini, rispetto al possibile triangolo che lei formerebbe con Lorenzo e Chiara, Shaila si dice certa della fedeltà del compagno, senza temere la papabile rivale bionda, in amore:

“Io so bene il rapporto di stima tra loro“, sussurra in una riflessione, l’ex velina.

Nel frattempo, intanto, il caso di gossip del momento sul possibile poliamore di Grande Fratello s’infiamma, con un retroscena curioso che spunta dalla vita social di Lorenzo. Nel 2020, ai tempi della pandemia da Coronavirus, Spolverato dedicava al profilo Instagram di Chiara Cainelli una sfilza di like sotto a diverse foto della bionda gieffina, ritratta in primo piano anche in bikini. E la reazione di Shaila, anche alla scoperta del retroscena, non si fa attendere alla diretta di Grande Fratello sulle reti TV e streaming Mediaset:

“amore… Lorenzo, non sai io a chi mettevo i cuoricini nel 2020… eh eh….ma poi chiara é bellissima e noi siamo amiche… mi fido”, rassicura i fan della coppia formata con Spolverato , l’ex Amici, anche se con una frecciatina al fidanzato.

Tuttavia, nonostante la speranza nutrita nel cuore, che la lovestory con Spolverato duri a lungo, anche fuori dalla Casa di Cinecittà, Shaila non riesce a spiegarsi il motivo delle mancanze di gesti accorti di Lorenzo, alla luce delle attenzioni di lui verso Chiara:

“Prima fa meditazione dissociativa e non mi pensa tutto il giorno e poi perché deve mettere l’insalata nel piatto di Chiara?”, lamenta Shaila, minacciando così la rottura con Lorenzo.

La promessa d’amore

Dal suo canto, Chiara Cainelli é attesa fuori dalla Casa da Alfonso, che in una visita per lei in puntata le ha dedicato una romantica promessa d’amore come a voler chiudere il “triangolo” sul nascere:

“Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l’ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo”.