Sono virali nel web le immagini della reazione di Shaila Gatta al messaggio aereo destinato a Javier Martinez, nel cielo della Casa di Grande Fratello. Dopo aver condiviso con Lorenzo Spolverato il titolo di “gieffini preferiti” del pubblico, l’ex allieva di Amici finisce in lacrime, alla scoperta del sostegno popolare che, a suo discapito, sembra palesarsi – dentro e fuori il bunker di Cinecittà – in favore del suo ex corteggiatore.

S’infiamma il “triangolo” di Grande fratello: Shaila Gatta è in crisi, c’entra l’ex corteggiatore Javier Martinez

Continua a far discutere il “poliamore” nato al Grande fratello 2024, dopo la scelta di Shaila Gatta ricaduta sul primo tra i corteggiatori conosciuti nel realityshow, Lorenzo Spolverato, ai danni di Javier Martinez. Quest’ultimo vive il momento di una rivincita personale dopo il “due di picche” ricevuto in amore dalla Gatta, la quale ora si concede alle effusioni del prescelto Lorenzo Spolverato, fino a subire la censura dei loro baci bollenti nella giornata di Halloween.

Tra i protagonisti del triangolo al centro del gossip, è lo sportivo a vantare il supporto generale dei più, non solo tra i telespettatori ma anche nel resto del gruppo di inquilini. Non a caso nella diretta no stop del reality in onda sulle reti Mediaset, nel cielo del bunker di Cinecittà arriva per Martinez un messaggio aereo del fandom, al grido di: “Javi, vola in alto, l’Italia sa”.

Parole sibilline, che vedono i telespettatori schierarsi dalla parte di Javier e al contempo in dissenso verso Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. E la reazione da ballerina, al messaggio aereo pro-Javier, è alquanto risentita. Tra le lacrime la Gatta crolla, alla visione del regalo aereo giunto per il suo ex corteggiatore. Ma a consolarla ci pensa Lorenzo Spolverato, con cui lei ha condiviso il titolo di “preferiti” del pubblico, prima di ufficializzare il rapporto di coppia nella Casa di Gran Hermano.

Il gesto di Lorenzo Spolverato

“È tutto normale, sono momenti di crescita fidati di Lori – sussurra alla ballerina, Lorenzo, nel tentativo di rasserenarla. Ti ricordi come sei entrata qui dentro? Sei forte come in quel momento. Fuori chi ti ama lo sa. È qui dentro il problema e capisco che sia difficile. Le persone forti lasciano il segno”. Per Spolverato, quindi, ogni segnale di consenso popolare pro-Javier non dovrebbe turbare né lui né la Gatta, neanche minimamente.

Nel frattempo, oltre alla reaction addolorata di Shaila, anche quella di Javier si impone tra i trend caldi di discussione in tendenza sui social. Dal suo canto Martinez non esulta per il gesto di solidarietà del pubblico. E il motivo -che per i fan nel web sarebbe prova della sua nobiltà d’animo- è presto svelato in una confidenza a Maria Vittoria.

“Non mi andava di esultate davanti a Shaila, non volevo farle male…- fa sapere lo sportivo alla coinquilina-… in confessionale mi hanno chiesto ‘sei felice?’. Gli ho detto ‘sì, ma non voglio essere felice perché lei sta male’”.