Dopo essere stati divisi, al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finiscono in lacrime. I dueinquilini, nelle ore segnate da una ricorrenza speciale per il gieffino, si lasciano andare ad un momento di commozione molto intensa, sorprendendo non poco i fan del reality show.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta “si ritrovano”

Nella giornata in cui ricorre il compleanno di Lorenzo Spolverato, il modello finisce in preda ad uno sfogo in lacrime, e il motivo é la distanza che lo divide dalla dolce metà, Shaila Gatta. I due gieffini si palesano, ancora una volta, complici tra loro, nel gioco così come nei sentimenti. Al momento dell’ultimo incontro fisico, avvenuto nel mezzo della nuova puntata di Grande Fratello, l’ex allieva ballerina di Amici ha ammesso al modello di essersene innamorata e lui ha replicato, sibillino, facendole sapere che potrebbe ricambiare lo stesso sentimento.

In data 28 novembre 2024, ricorre il compleanno del modello e i due avrebbero voluto condividere insieme i festeggiamenti della ricorrenza celebrativa. Com’è ormai risaputo la produzione del Grande Fratello ha separato le “coppie” di gieffini complici, il che ha visto alcuni concorrenti del reality finire in tugurio, divisi dai coinquilini più intimi e “dolci metà”, rimasti nella comfort-zone della Casa.

Lorenzo si è trovato in solitudine, lontano da Shaila, e nel giorno della sua data di nascita anche la ballerina ha patito il peso della distanza che li divide. Tuttavia, le mura tra la Casa principale e il tugurio, le barriere murali di cui si compone l’edificio in cui si registra Grande Fratello, sembrano non riuscire a dividere i due gieffini. Almeno non emotivamente.

Le lacrime al Grande Fratello

Così come trapela nelle immagini del reality più virali sui social – i due gieffini complici finiscono in lacrime, in balia del peso delle distanze tra loro. Divisi dalle mura della Casa, parlandosi al limes che li divide, l’ex velina molto provata grida commossa: “Non è giusto. Mi manchi tanto Lollo, volevo festeggiare con te. Anche solo un bacino”. E Spolverato, dal suo canto, le grida: “Sei il regalo più grande di questa esperienza”.

Immagini di un momento particolarmente commosso tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che intanto emozionano molto il popolo nel web. In particolare, via social non mancano i messaggi dei fan dei due gieffini, perlopiù di consenso per la loro unione intima e rinnovata complicità. “Passeranno i giorni e si rincontreranno, ma non perdonerò mai il fatto di averli fatti star male in questa maniera”, scrive un utente, tra le righe di un messaggio aggregante sul social X.