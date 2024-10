Shaila Gatta e Javier Martinez sembrano pronti a ufficializzare la loro relazione al Grande Fratello, concedendosi un momento di inaspettata intimità. Sul web stanno diventando virali le immagini di un tenero e prolungato abbraccio tra la ballerina e il pallavolista, catturato nel cuore della notte nella camera da letto della Casa più famosa d’Italia. Un momento televisivo che l’ex concorrente di Amici ha subito commentato in confidenza con le sue coinquiline, ex volti di Non è la Rai, scatenando una valanga di reazioni contrastanti sui social.

Grande fratello 2024, Shaila Gatta si riavvicina a Javier Martinez

Complice lo zampino del trio di coinquiline ex Non é la Rai, che da tempo la esortano a fare il primo passo verso il corteggiatore Javier Martinez (dal quale lei si sente attratta fisicamente) Shaila Gatta si spinge ad un primo gesto di attenzione intima. Accade nel cuore della notte nella diretta non-stop che va in onda sulle reti TV e streaming Mediaset: è il momento di una forte intimità, che riaccende nei fan del reality la speranza dell’ufficializzazione della lovestory tra i due gieffini.

Javier si riposa mentre é disteso sul letto e la Gatta lo raggiunge in camera per poi avvinghiarsi al gieffino. Come mostrano le immagini dell’avvicinamento divenute virali via social, è la Gatta a spingersi all’abbraccio a letto con Javier. E non mancano le coccole tra i due intimi conoscenti.

L’ex allieva di Amici conferma quindi al coinquilino di voler approfondire la loro conoscenza, lasciata in sospeso per effetto delle divergenze caratteriali tra loro. Si registra così il momento della “buonanotte” di Shaila; il tentativo da parte della Gatta di un riavvicinamento allo sportivo, dopo la chiusura dei rapporti con lui. Ma non é tutto.

Shaila Gatta e Javier Martinez: l’attrazione fisica sale alle stelle

Le emozioni al cardiopalma proseguono ancora con l’esultanza di Shaila Gatta che in confidenza con le ex Non è la Rai esprime il suo stato di gioia, per quanto condiviso con lo sportivo. “Lui mi ha fermata e mi ha detto di aspettare un po’ e mi ha riabbracciata. Dopo mi ha detto ‘buona notte bambolina’”, fa sapere la ballerina del momento di intimità, che intanto divide il popolo del web tra consensi e dissensi su di lei.

Tra gli utenti attivi via social, da una parte ci sono i fan che si dicono al settimo cielo per il primo passo della beniamina verso lo sportivo. D’altro canto c’é chi invece contesta la ballerina, tacciata di mostrarsi vicina a Javier per una strategia di gioco mirata ad ottenere visibilità mediatica, consensi del pubblico e un tornaconto economico personale, fino al perseguimento del montepremi finale di Grande fratello 2024.

Tuttavia, nell’esprimere a caldo le emozioni provate per la ritrovata vicinanza con il gieffino al Grande Fratello, in confidenza con le amiche Shaila sembra smentire gli haters, dicendosi realmente coinvolta e felice. “Ragazze non potete capire! No, non vi fate vedere da lui– fa sapere la ballerina entusiasta del riavvicinamento a Javier-. No, ma cosa baciato, non ci siamo baciati’, solo coccole. Però lui era contento – prosegue – Mentre ero lì tra le sue braccia…“.

Javier frena Shaila sulla passione, ma…

Insomma, Shaila sembra così ammettere di avere un debole per il bel e tenebroso coinquilino: “Lui è rimasto un po’ stranito e io gli ho detto che avevo bisogno d’affetto”, riporta in aggiunta parlando alle amiche gieffine. Ma non é tutto.

Nella stessa confidenza, Shaila Gatta sorprende i fan ammettendo anche di aver proposto a Martinez di dormire insieme per l’intera notte. La risposta del pallavolista? Lo sportivo sembra frenare la passionalità della coinquilina, nell’approccio fisico, seppur alimentando la fiamma del romanticismo e l’attrazione mentale con lei: “lui mi ha fermata e mi ha detto di aspettare un po’ e mi ha riabbracciata –è la scelta dello sportivo, che la stessa Shaila comunica al trio di amiche- Dopo mi ha detto ‘buona notte bambolina’”.