Tra le proposte in gara a Sanremo 2025, Shablo canta ‘La mia parola” in collaborazione con gli special guest: Guè, Joshua e Tormento.

Il testo integrale di “La mia parola”- canzone di Shablo, Gué, Joshua e Tormento in gara a Sanremo 2025

Nell’attesa per il via al Festival di Sanremo 2024, di seguito, riportiamo il testo integrale di La mia parola, canzone in gara a Sanremo 2025, prodotta da Shablo:

“E’ una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so”

Il significato della canzone di Shablo in gara a Sanremo 2025- “La mia parola”

“La mia parola” di Shablo con le voci featuring Guè, Joshua e Tormento é una delle proposte musicali più evocative di Sanremo 2025. Tra i lyrics nel testo, la canzone descrive l’immagine di una città fondata sul cemento e che fatica a sopravvivere allo smog, dove si nasce e muore «senza soldi o alternative».

Nel ruolo coperto alla produzione della canzone in gara al Festival di Sanremo 2025, Shablo si rende veicolo del messaggio di una richiesta di attenzione da parte di chi vive al limes di una città difficile e le cui difficoltà abbondano nell’incuranza delle istituzioni. Il testo, per mezzo della musica, fonde rap e r&b tra le voci dei tre “ospiti” Guè, Joshua e Tormento.

E nell’intenzione di regalare un primo assaggio della sua canzone sanremese, Shablo dichiara:

“Innanzitutto io sono un produttore, non un cantante. Dunque non canto ma porto il mio mondo, quello della produzione, a un evento tradizionale». Insieme a lui, sul palco di Sanremo 2025 sono chiamati rapper che «rappresentano tre generazioni diverse del rap». Si parla di Tormento, ex membro del gruppo Sottotono. Poi, Guè, per molti la quintessenza del rap. Joshua è giovane e appartiene alle nuove leve del genere urban.

Insomma, la proposta di Shablo può dirsi un’unione, in un mondo di divisioni:

«“La mia parola” è un mix di generi: non solo rap, ma anche gospel, jazz e musica black», anticipa in aggiunta, Shablo, un artista poliedrico in quanto produttore, musicista, dj e manager. Eppure, lui si definirebbe più semplicemente come «un creativo».