Sexify su Netflix: trama e cast della serie tv polacca

Sexify è la serie polacca di Netflix che esplora il sesso attraverso gli occhi di tre studentesse. Diretta da Kalina Alabrudzinska e Piotr Domalewski, la comedy ha tutte le qualità per diventare uno dei prossimi binge-watching del servizio di streaming. La serie propone di raccontare il mondo dell’intimità secondo il punto di vista delle donne: quanto sono importanti i rapporti? Esiste il per sempre felici e contenti? In un viaggio alla scoperta della sessualità femminile, le tre amiche scopriranno anche qualcosa in più su loro stesse. Sexify è disponibile su Netflix il 28 aprile.

Sexify su Netflix: la trama della serie tv

Natalia è una giovane sviluppatrice di software in erba: conosce molto sui computer ma davvero poco di sesso. Per vincere un concorso, lei e le sue amiche, Monika e Paulina, uniscono le forse per dare il via a una ricerca nell’universo femminile per comprendere meglio i misteri dell’orgasmo femminile. A tale scopo, costruiscono un’app che possa aiutare le donne ad avere delle esperienze sessuali soddisfacenti.

Per riuscire a vincere il concorso, le tre devono raccogliere dati affinché la loro app abbia successo. L’unico modo per farlo è porre le domande difficili alle donne di tutto il mondo. Allestiscono perfino un laboratorio della masturbazione nel loro dormitorio. Determinate a capovolgere gli stereotipi della società che vieta alle donne di parlare di sesso, Natalia, Monika e Paulina si mettono in gioco al 100% in un viaggio interpersonale per scoprire se stesse e l’enorme mondo della sessualità.

Sexify su Netflix: il cast e i personaggi della serie

Aleksander Skrab interpreta Natalia, giovane esperta programmatrice di computer, tuttavia inesperta nei rapporti amorosi; Sandra Drzymalska è Monika, amica di Natalia, più spregiudicata e aperta verso l’altro sesso; Maria Sobocińska è Paulina, amica di Monika e Natalia, una ragazza che crede nel vero amore ma ha paura a compiere il grande passo.

Nel cast della serie tv anche Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Jan Wieteska, Sebastian Stankiewicz e Ewa Szykulska. I loro ruoli non sono ancora stati resi noti.