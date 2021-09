Sex Education 3 su Netflix: trama e cast della terza stagione

Sex Education 3 torna a raccontare il tumulto ormonale di un gruppo di adolescenti (e degli adulti) alle prese tutti i giorni col sesso. Tra le serie britanniche più apprezzate degli ultimi anni, Sex Education è un teen drama anticonvenzionale che affronta tematiche taboo senza peli sulla lingua. La seconda stagione si era conclusa con il protagonista Otis che finalmente ammetteva i suoi sentimenti verso Maeve, lasciandole un messaggio in segreteria telefonica – un messaggio che non ascolterà mai poiché Isaac, vicino della ragazza e segretamente innamorato di lei, lo ha cancellato. Il tempismo tra Otis e Maeve è sempre stato pessimo: in questa terza stagione riusciranno a chiarirsi una volta per tutte? I nuovi episodi della serie sono disponibile dal 17 settembre su Netflix.

Sex Education 3: la trama della terza stagione

È un nuovo anno al liceo Moordale. Otis è ormai un adulto consapevole di sé che fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme, mentre Jean affronta da sola la gravidanza. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza, Aimee scopre il femminismo e impara ad accettare se stessa; Jackson ha una nuova cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso che Otis aveva inviato a Maeve.

Sex Education 3 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Asa Butterfield nel ruolo di Otis Milburn; Gillian Anderson è Jean Milburn; Ncuti Gatwa è Eric Effiong; Emma Mackey è Maeve Wiley; Connor Swindells è Adam Groff; Kedar Williams-Stirling interpreta Jackson Marchetti; Alistair Petrie è Mr. Groff; Aimee Lou Wood è Aimee Gibbs; Mimi Keene è Ruby Matthews; Simone Ashley è Olivia Hanan; Chaneil Kular è Anwar; Tanya Reynolds è Lily Iglehart; Mikael Persbrandt è Jakob Nyman; e Patricia Allison torna nei panni di Ola Nyman.

New entry della stagione, Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello più di successo del preside; Jemima Kirke interpreta la nuova direttrice della scuola, Hope, dopo che il signor Groff è stato cacciato. Lei stessa era una studentessa alla Moordale e ha intenzione di riportare ordine all’interno del liceo; e infine Dua Saleh è Cal, uno studente non binario che è ai ferri corti con la direttrice Hope.