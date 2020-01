È al terzo posto nella classifica delle serie tv di Netflix più viste in Italia nel 2019 ed è tornata con un nuovo ciclo di episodi (otto in totale): Sex Education 2 è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 17 gennaio. La disincantata commedia britannica segue la storia di Otis, liceale e figlio di una sessuologa, la cui vita è sempre invasa dal lavoro della madre. Per questo motivo, il ragazzo è anche un esperto nel campo; comprendendo le sue capacità, spinto da Maeve, sua compagna di classe, mette in piedi un servizio di consulenza per problemi sentimentali e sessuali con cui aiuta i compagni. Cosa accadrà in questo secondo capitolo?

Sex Education 2: la trama della seconda stagione

Nel secondo capitolo di Sex Education, la relazione tra Otis e Ola prosegue, mentre Maeve, dopo gli eventi della scorsa stagione, ha lasciato la scuola. Intanto, un’epidemia di clamidia getta il caos nel corpo studentesco. Il preside decide che bisogna prendere la situazione di petto: c’è da lavorare sul fronte della contraccezione.

Otis ha però altri problemi ben più intimi: un vero talento per la masturbazione che rischia di farlo andare fuori controllo. Riuscirà a conservare le sue energie per la fidanzata Ola? Ad animare le vicende, l’arrivo di tre nuovi studenti: Viv, Rahim e Isaac.

Sex Education 2 su Netflix: il cast della nuova stagione e le new entry

Asa Butterfield torna nei panni del protagonista, Otis Milburn; Gillian Anderson interpreta sua madre, la sessuologa Jean Milburn; Ncuti Gatwa è Eric Effiong; Emma Mackey ricopre il ruolo di Maeve Wiley; Connor Swindells è Adam Groff, figlio del preside nonché “primo” cliente di Otis; Kedar Williams-Stirling interpreta Jackson Marchetti; Alistair Petrie è Michael Groff; Mimi Keene è Ruby Matthews; Aimee Lou Wood è Aimee Gibbs.

Nel cast anche Chaneil Kular nel ruolo di Anwar; Simone Ashley nei panni di Olivia Hanan; Tanya Reynolds è Lily Iglehart; Mikael Persbrandt interpreta Jakob Nyman; Patricia Allison è Ola Nyman; James Purefoy interpreta Remi Milburn, padre di Otis ed ex marito di Jean. Tra le new entry, Sami Outalbali nei panni di Rahim; Chinenye Ezeudu è Vivienne Odusanya; e George Robinson interpreta Isaac.