Ottime notizie per “Settimana Ventura“, il nuovo programma dedicato al calcio condotto da Simona Ventura su Rai2 che da gennaio 2020 raddoppia la sua durata. Dal 5 gennaio 2020, infatti, il programma si allunga arrivando a durare ben due ore.

Settimana Ventura 2020: novità per il 2020

Il ritorno in Rai di Simona Ventura si conferma un successo. Dopo il trionfo con “The voice of Italy 2019” e con “Il Collegio 4” dove con la sua voce ha raccontato le avventure dei collegiali, Super Simo è tornata in video al timone di “Settimana Ventura“, una delle novità di Rai2. Il programma calcistico cambia così nome dopo un avvio non proprio entusiasmante ha conquistato, settimana dopo settimana, il gradimento del pubblico spingendo Mamma Rai ad una importante promozione.

Settimana Ventura, infatti, a partire da domenica 5 gennaio 2020 raddoppia durando per ben 2 ore. Ad annunciarlo in diretta televisiva è stata la stessa Simona Ventura che, durante la puntata finale, ha detto: “ci rivediamo domenica 5 gennaio con due ore di Settimana Ventura“.

Non è dato sapere come si allungherà il programma della Ventura visto che l’orario di messa in onda è sempre stato intorno alle 11.55 e alle 13.00 c’è il TG2. Prima ancora della Ventura su Rai2 c’è “In viaggio con Marcello”, quindi resta da capire come il palinsesto di Rai2 cambierà per fare spazio alle due ore di “Settimana Ventura”.

Domenica Ventura diventa Settimana Ventura: Simona raddoppia su Rai2

Il nuovo programma di Simona Ventura cambia quindi nome da “Domenica Ventura” a “Settimana Ventura”, ma resta da capire come reagirà il pubblico italiano. Gli ascolti non hanno premiato la ex conduttrice de L’Isola dei Famosi che ha debuttato con un deludente 3% di share aumentato a circa il 4% nel corso delle settimane restando però lontanissimo dai risultati sperati dalla rete che puntava, vista la presenza di una fuoriclasse come la Ventura, di toccare il 10-11% di share.

Resta da capire se il raddoppio di “Settimana Ventura” interesserà tutto la stagione 2020 del programma oppure solo la puntata del 5 gennaio che segna l’inizio della seconda fase del campionato di Serie A.