Torna sulla Rai la Maratona Telethon, giunta alla 34esima edizione. Per una settimana, l’emittente pubblica dedicherà programmi in cui ci sarà spazio per la solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica che si occupa delle malattie genetiche rare. Vediamo insieme quali trasmissione tratteranno queste tematiche e come fare per sostenere l’ente senza scopo di lucro.

Settimana della Maratona Telethon 2023: i programmi sulla Rai, dove e quando

Dal 9 al 17 dicembre 2023, andrà in onda sulla Rai la settimana della Maratona Telethon. Il titolo di questa 34esima edizione è “Facciamoli diventare grandi insieme”. Si parte con sabato 9 dicembre in prima serata su Rai1 con ‘Ballando con le stelle‘ con Milly Carlucci e Paolo Belli con una puntata in cui si cercherà si sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca, spiegare il lavoro di Fondazione Telethon e raccogliere fondi per migliorare la vita dei pazienti soprattutto dei più piccoli.

Poi toccherà a Mara Venier il 10 dicembre con una puntata speciale di ‘Domenica in‘ dalle ore 14. Ogni giorno dall’11 dicembre al 15, la Maratona Telethon farà parte di “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici (ore 11.55 su Rai1); ‘Unomattina‘ con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla (ore 8.35); “La vita in diretta” con Alberto Matano (ore 17.05) e “La volta buona” con Caterina Balivo.

Ma non solo, sarà presente ne “I fatti vostri” con Tiberio Timperi e Anna Falchi su Rai 2; in “Storie italiane” con Eleonora Daniele; in “BellaMa’” con Pierluigi Diaco; “Check-up” con Luana Ravegnini; “Elisir” con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi e “Linea Verde Life” con Marcello Masi e Daniela Ferolla.

Grande finale domenica 17 dicembre in prima serata su Rai 1 con “Natale e quale show”, lo speciale appuntamento del programma ‘Tale e quale show’ condotto da Carlo Conti a partire dalle 20.30.

Protagonisti saranno i concorrenti delle scorse edizioni che si esibiranno eseguendo i brani di Natale più amati. Dopo la mezzanotte, la Maratona proseguirà con l’ultimo appuntamento, su Rai 1 in seconda serata dal titolo “Tanti auguri Telethon”.

Come sostenere la ricerca

È possibile sostenere la Fondazione anche nelle principali piazze italiane i giorni 10, 16 e 17 dicembre 2023 scegliendo il Cuore di cioccolato Telethon (al latte, bianco o fondente). Qui si troveranno alcuni volontari di Fondazione Telethon, di UILDM, di AVIS Volontari Italiani Sangue, di Anffas – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, di UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica.

Inoltre è possibile donare 2 euro con un SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. O chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, e Tiscali (5 o 10 euro); TWT, Convergenze e Postemobile (5 euro). Fino al 31 dicembre, sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.