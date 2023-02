Sethu canta Cause perse a Sanremo 2023. Come fa il testo della canzone e quale è il suo significato? Ecco cosa abbiamo scoperto sul brano dell’artista in gara al Festival della canzone italiana condotto da Amadeus ed in onda da martedì 7 febbraio nella prima serata di Rai 1.

Sethu a Sanremo 2023: gli autori della canzone e il significato del suo brano

Il testo di Cause perse, il brano che Sethu canta a Sanremo 2023 per la gara dei Giovani è stato scritto dallo stesso artista che si chiama Marco De Lauri insieme a G. De Lauri ed è prodotto e distribuito da Edizioni Carosello Edizioni Musicali e Discografiche C.E.M.E.D./Starpoint International/ MB Massimo Bandinelli/E Ventures – Milano – Roma – Milano.

Di che cosa parla la canzone? Delle molteplici delusioni vissute. A Tv Sorrisi e Canzoni Sethu spiegando il significato del suo brano ha detto: “Ho sempre avuto una visione un pochino negativa della vita, quella di chi si sente un fallito in partenza. Sentirsi perdenti, però, ti fa cercare meglio un posto nel mondo e io so di averlo trovato scrivendo musica“. Un testo pessimista? No, almeno non completamente. Sethu dice di aver scritto un brano autobiografico che raccoglie anche le esperienze del fratello gemello che lo produce. Quando ci si scoraggia, quando si vede tutto nero, si arriva ad un punto in cui si ritrova comunque fiducia in se stessi. Ecco perché il brano, se vogliamo dirla tutta, è anche ottimista.

Oltre a questo l’artista in un’altra intervista ha sottolineato che: “Quando penso di non farcela e di non riuscire a superare gli ostacoli, c’è mio fratello gemello Jiz a ricordarmi che non è così, che ce la posso fare e che delle pare me ne devo fregare”.

Sethu canta Cause perse: il testo del brano

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse