“Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia si conferma essere la hit estiva del 2024. In appena due settimane il singolo è stato certificato disco d’oro ed è tra i primi posti dei brani più ascoltati in streaming, oltre a essere tra i più utilizzati nei video sui social. Vediamo insieme i numeri di questo successo.

Disco d’oro per Sesso e Samba brano di Tony Effe e Gaia

Dopo ‘Taxi sulla Luna‘ con Emma Marrone, arriva una nuova hit per Tony Effe, artista da 1,3 BLN di streaming. Questa volta il feat è con la cantautrice italo-brasiliana Gaia in un brano, ‘Sesso e Samba’, che è stato certificato Disco D’Oro a meno di un mese dalla sua pubblicazione. L’uscita del singolo era avvenuta in radio e in digitale il 23 maggio ma grazie al suo ritmo latino, ad un ritornello che entra in testa e ad un sound irresistibile, ha conquistato gli italiani. Come mostrano i numeri, “Sesso e Samba” sta continuando a crescere vertiginosamente ed è al numero uno nelle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music dove ha raggiunto la #179 nella classifica Global di Spotify con più di 30 milioni di stream.

Il successo di Sesso e Samba si aggiunge ai traguardi di Tony Effe che con il suo nuovo album ICON (Island Records) è stato certificato Doppio Disco di Platino. A due mesi dalla release è stabile ai vertici della classifica FIMI/GfK e ha già totalizzato più di 660 MLN di streams. All’interno sono contenuti i brani DOPO LE 4 feat. Bresh & Tedua, MIU MIU, certificati entrambi Disco di Platino, HONEY (feat. Lazza & Capo Plaza), PILLOLE (feat. Sfera Ebbasta & Geolier) e CARRARA (feat. Simba La Rue) certificati Disco d’Oro.

Sono stati oltre 7,5 milioni le visualizzazioni del videoclip su YouTube dove risulta primo tra i video musicali più visti. Un video che è stato girato in una discarica di automobili trasformata in un palcoscenico da strada a ritmo di samba e che concilia i due mondi diversi dei due artisti.

Le date dell’ICON SUMMER TOUR

In questi mesi Tony Effe è impegnato nei live estivi nelle varie città italiane. L’ICON SUMMER TOUR è partito il 7 luglio da Mondovì (CN) (Wake Up Festival) e il 16 giugno, è approdato ad Annone di Brianza (LC) (Nameless Festival). Il tour proseguirà il 23 giugno a Ferrara (Summer Vibez), il 25 giugno a Genova (Piazza della Vittoria), il 4 luglio a Napoli (Noisy Naples), il 13 luglio a Gubbio (PG) (Wonderlast Festival). E ancora il 7 agosto ad Agrigento, (Live Arena), il 9 agosto a Riccione (Space), il 10 agosto a Petacciato (CB) (Sabbie Mobili), il 14 agosto a Olbia (SS) (Red Valley Festival), il 5 settembre a Pescara (Terrasound). Il nuovo singolo non mancherà nella scaletta di ICON TOUR che prevede due date importanti: il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano.