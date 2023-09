Tante le novità in arrivo durante la prossima stagione di Netflix. Sulla piattaforma sbarcano titoli come: “Il Gattopardo”, “Lidia Poët 2”, il nuovo capitolo di “Suburra” e il film di Ferzan Ozpetek. Ecco di seguito cosa vedremo prossimamente tra serie Netflix e film durante la stagione 2023/2024.

Netflix, serie e film in arrivo per la stagione 2023-2024: quando vederli

Netflix ha annunciato le produzioni italiane in arrivo sulla piattaforma. Partiamo dalle amatissime serie che tanto appassionano gli utenti della piattaforma. In arrivo uno unodei titoli più attesi: “Storia della mia famiglia”, con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera. La serie è il racconto di un amore e della sua evoluzione.

Sbarca sulla piattaforma Netflix anche “Adorazione”, con la bravissima Ilenia Pastorelli, e che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti durante l’estate che cambierà le loro vite. Arrivano poi l’attesissimo “Il Gattopardo”, con Kim Rossi Stuart che interpreta il Principe di Salina. Sempre su Netflix sbarca “Inganno”, con una strepitosa Monica Guerritore.

Non manca in agenda anche la seconda stagione di “La legge di Lidia Poët”, con Matilda De Angelis ancora nei panni della protagonista. In arrivo anche “La vita che volevi”, scritta da Ivan Cotroneo, con Vittoria Schisano e Giuseppe Zeno. E ancora “Sara”, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con due strepitose attrici come Teresa Saponangelo e Claudia Gerini.

Serie Netflix: “Suburræterna”, il nuovo capitolo di “Suburra”

Attesissima la serie “Suburræterna” con Giacomo Ferrara e Filippo Nigro dal 14 novembre. Arriva poi “Supersex”, con Alessandro Borghi che interpreta il personaggio di Rocco Siffredi. Sempre su Netflix vedremo “Tutto chiede salvezza 2”, con la new entry Drusilla Foer.

Film in arrivo su Netflix

Tra i film che sbarcano sulla piattaforma Netflix si citano: “Il treno dei bambini”, tratto dal romanzo di Viola Ardone, con nel cast Barbara Ronchi, Serena Rossi e Stefano Accorsi. “Fabbricante di lacrime”, ispirato al romanzo di Erin Doom con Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni (in arte “Biondo”). E il 1° novembre arriva “Nuovo Olimpo” film attesissimo dell’amato regista Ferzan Ozpetek.