Manca poco per conoscere chi sarà la terza squadra neo promossa in Serie A dopo il Parma (capolista) e il Como. In questi giorni si giocheranno le semifinali di ritorno dei playoff e la gara di ritorno dei playout per capire chi andrà nella massima serie e chi invece sarà retrocessa in Serie C. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, il 23 maggio ritorno di finale di playout

Il campionato di Serie B 2023-2024, si è concluso con la 38esima e ultima giornata disputata il 10 maggio 2024. Il Como si è classificato secondo venendo promosso in Serie A mentre lo Spezia si è salvato battendo il Venezia.

I veneti hanno così chiuso al terzo posto in classifica e sono in lizza nei play off contro il Palermo. I rosanero hanno infatti battuto nel primo turno dei play off la Sampdoria per 2 a 0. Mentre la Cremonese, squadra allenata da Giovanni Stroppa, se la dovrà vedere contro il Catanzaro che ha avuto la meglio per 4 a 2 contro il Brescia. Per quanto riguarda i play-off, l’Ascoli è aritmicamente retrocesso in Serie C (con Lecco e FeralpiSalò).

A sfidarsi per rimanere in B saranno quindi la Ternana e il Bari, la cui gara d’andata si è conclusa con il punteggio di 1 a 1. Questa sera, 23 maggio, conosceremo la squadra della serie B andrà in C con il ritorno della finale di playout.

Queste le partite dei playoff e playout di Serie B che si sono già disputate:

Primo turno playoff : Palermo-Sampdoria 2-0 passa il Palermo e Catanzaro -Brescia 4-2, passa il Catanzaro.

: Palermo-Sampdoria 2-0 passa il e -Brescia 4-2, passa il Catanzaro. Finale di andata playout : Ternana-Bari 1-1.

: Ternana-Bari 1-1. Semifinale andata playoff: Palermo-Venezia, 0-1, e Catanzaro-Cremonese 2-2.

Semifinale di ritorno playoff e finale ritorno playout da giocare