Torna oggi in campo la Serie B per le partite della seconda giornata della stagione 2024/2025. In questo turno si giocherà da venerdì, con un anticipo, a domenica. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, le partite in programma per la seconda giornata 2024-2025

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie B che torna in campo oggi con un big match, quello tra Modena e Bari. Entrambe le squadre hanno perso all’esordio e ora cercano il riscatto. Spicca anche il derby Sassuolo – Cesena mentre interessante è la sfida tra Pisa e Palermo. In attesa di nuovi colpi di mercato, ricordiamo che le gare della Serie B sono tutte trasmesse in esclusiva da Dazn.

Venerdì 23 agosto

Ore 20.30 Modena-Bari, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Testoni.

Sabato 24 agosto

Ore 20.30. Südtirol-Salernitana . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calogero.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calogero. Ore 20.30. Brescia-Cittadella . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Del Papa.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Del Papa. Ore 20.30. Cremonese-Carrarese . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calabresi.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Calabresi. Ore 20.30. Sassuolo-Cesena . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Basile.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Basile. Ore 20.30. Spezia-Frosinone . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Farina.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Farina. Ore 20.30. Sampdoria-Reggiana . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mancini.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Mancini. Ore 20.30. Pisa-Palermo. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Zanon.

Domenica 25 agosto

Ore 20.30. Catanzaro-Juve Stabia . Partita trasmessa su Danz, telecronista: Accomando.

. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Accomando. Ore 20.30. Mantova-Cosenza. Partita trasmessa su Danz, telecronista: Sgarbi.

Partita seconda giornata con modalità gratuita Dazn

Sarà Modena-Bari la partita che Dazn trasmetterà in modalità gratuita senza abbonamento. Per vederla basterà visitare il sito web di DAZN, completare la registrazione inserendo l’ e-mail, nome e cognome, navigare nella Sezione “Contenuti Gratuiti”.

Classifica serie b dopo la prima giornata

Dopo il primo turno di campionato, sono sei le squadre al vertice con tre punti. Bene le due campane mentre la prima giornata ha visto perdere il Palermo, il Modena e il Bari considerate tra le favorite per i primi posti.

1) Juve Stabia 3

2) Cesena 3

3) Salernitana 3

4) Südtirol 3

5) Brescia 3

6) Cosenza 3

7) Frosinone 1

8) Mantova 1

9) Pisa 1

10) Reggiana 1

11) Sampdoria 1

12) Spezia 1

13) Catanzaro 1

14) Sassuolo 1

15) Carrarese 0

16) Cittadella 0

17) Modena 0

18) Cremonese 0

19) Palermo 0

20) Bari 0