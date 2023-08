Sta per iniziare la stagione 2023/2024 del campionato italiano di calcio di Serie A. Il Napoli, vincitore dello scudetto, dovrà vedersela con il Milan (che ha fatto un ottimo mercato), con l’Inter, la Juve e le due squadre romane (Lazio e Roma). Vediamo insieme quali sono le gare in programma nella prima giornata e dove vederle.

Serie A 2023-2024, le partite della prima giornata di campionato

Manca poco alle prime gare del campionato di Serie A che si era fermato domenica 4 giugno. Dopo due mesi, sono ben quattro le sfide in programma per sabato 19 agosto 2023. Si parte con due anticipi alle 18.30, tra cui spicca Napoli e Frosinone (neopromosso e in A per la terza volta nella sua storia). È proprio la squadra a detenere il titolo, con il nuovo allenatore Rudi Garcia, a iniziare la stagione in trasferta. In contemporanea, sempre alle 18.30 è invece prevista Empoli-Verona. Alle 20.45 in campo ci saranno Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.

Altre quattro partite sono in programma per domenica 20 agosto, si tratta di: Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta in campo alle 18.30 e Lecce-Lazio e Udinese-Juventus alle 20.45.

Due invece le gare in programma nel posticipo di lunedì 21 agosto. In campo alle 18.30 c’è Torino-Cagliari e a chiudere la prima giornata, alle 20.45, ci sarà la sfida tra Bologna e Milan.

Dove vederle in tv

Anche per questa stagione i diritti sono in esclusiva di Dazn (ben sette partite) con Sky che può trasmetterne tre in contemporanea alla piattaforma di streaming. Nel caso della prima giornata di campionato, le gare che andranno in onda sia su Sky che su Dazn sono Inter-Monza; Lecce-Lazio e Torino-Cagliari. Tutte le altre sfide della prima giornata di Serie A saranno trasmesse solo da Dazn.

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky e DAZN

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Udinese-Juventus – diretta su DAZN

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Bologna-Milan – diretta su DAZN

Da quest’anno, è possibile vedere Dazn in abbonamento non solo su Sky (al canale apposito) ma anche sulla piattaforma TivùSat, al numero 214 del telecomando.