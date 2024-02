Torna oggi la Serie A con le partite della 26esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì con un anticipo per concludere con due posticipi lunedì 26 febbraio 2024. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie A, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie A oggi, le partite in programma per la 26esima giornata 2023-2024

Tutto pronto per la 26esima giornata di Serie A con due posticipi dati gli impegni delle italiane in Champions. Il big match di questo turno è la sfida tra Milan e Atalanta mentre grande attesa c’è per Calzone sulla panchina del Napoli dopo il pari contro il Barcellona. Impegno sulla carta facile per la prima in classifica, l’Inter, contro il Lecce.

Giovedì 22 febbraio invece andrà in scena Torino-Lazio, recupero della 21esima giornata di Serie A. Il match è trasmesso su Dazn alle ore 20.45 con la telecronaca di Buscaglia-Gobbi.

Venerdì 23 febbraio

Ore 20.45. Bologna-Verona, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Giustiniani-Budel

Sabato 24 febbraio

Ore 15.00. Sassuolo-Empoli , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Calogero-Schwoch

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Calogero-Schwoch Ore 18.00. Salernitana-Monza , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Farina-Bazzani

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Farina-Bazzani Ore 20.45. Genoa-Udinese, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Santi-Pasqual E su Sky: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Domenica 25 febbraio

Ore 12.30. Juventus-Frosinone , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Borghi-Gobbi E su Sky

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Borghi-Gobbi E su Sky Ore 15.00. Cagliari-Napoli , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mastroianni-Giaccherini

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mastroianni-Giaccherini Ore 18.00. Lecce-Inter , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Pardo-Stramaccioni

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Pardo-Stramaccioni Ore 20.45. Milan-Atalanta. Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Buscaglia-Parolo

Lunedì 26 febbraio

Ore 18,00. Roma-Torino , Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mancini-Marcolin

, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Mancini-Marcolin Ore 20.45. Fiorentina-Lazio, Partita trasmessa su Dazn, telecronisti: Testoni-Budel. E su Sky

La classifica di Serie A dopo 25 giornate

Dopo 25 giornate, in testa alla classifica della Serie A c’è sempre l’Inter, con una gara in meno, che consolida il suo primato a 63 punti. Secondo posto per la Juventus che non sa più vincere. Non ne approfitta il Milan che perde contro il Monza e resta a 52 punti, più distaccate ci sono l’Atalanta e la Roma a 35 che recupera posti grazie al nuovo allenatore De Rossi. Il Napoli arranca e spera ancora in Kvara.