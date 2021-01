La Serie A 2020-2021 torna protagonista dopo la breve pausa natalizia. Ecco tutte le partite in calendario domenica 3 gennaio 2021 suddivise come sempre tra Sky e Dazn.

Serie A oggi, le partite della 15° giornata di Campionato

Ci siamo. Domenica 3 gennaio 2021 la Serie A 2020-2021 torna in campo dopo la brevissima pausa per le festività natalizie. La giornata di oggi vede il Campionato di Calcio italiano ripartire alla grande con tutte le dieci partite della 15ima giornata. Si parte dalle ore 12.30 con la sfida fra l’Inter – Crotone. Antonio Conte è a caccia di tre punti importantissimi per agguantare la vetta della classifica.

La giornata di campionato prosegue poi alle ore 15:00 con ben sette partite tra cui Atalanta – Sassuolo, Cagliari – Napoli e Genoa – Lazio. Da non dimenticare poi alle ore 18.00 il match fra Benevento – Milan. La capolista gioca fuori casa e punta a bissare il successo conquistando tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per volare in classifica. Infine la sfida finale è quella del posticipo Juventus – Udinese.

Serie A Time, il calendario della 15 giornata del 3 gennaio 2021

Ecco tutto il calendario della 15° giornata di Campionato di Serie A 2020-2021 con tutte le partite in onda domenica 3 gennaio 2021.

dalle ore 12.30: Inter-Crotone: in diretta su Sky

alle ore 15.00: Atalanta-Sassuolo: in diretta su Sky

ore 15.00: Cagliari-Napoli: in diretta su Sky

ore 15.00: Fiorentina-Bologna: in diretta su Sky

ore 15.00: Genoa-Lazio: in diretta su Sky

ore 15.00: Parma-Torino: in diretta su DAZN

ore 15.00: Roma-Sampdoria: in diretta su DAZN

dalle ore 15.00: Spezia-Hellas Verona: in diretta suSky

ore 18.00: Benevento-Milan: in diretta su Sky

posticipo dalle ore 20.45: Juventus-Udinese: in diretta su DAZN

Serie A 2020-2021, la classifica fino alla 14 giornata di campionato

In attesa di scoprire i risultati della 15ima giornata di Campionato di Serie A, ecco la classifica completa: