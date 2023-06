Domenica 25 Giugno in prima serata su Canale 5 va in onda un film che, se non lo avete ancora fatto, dovreste assolutamente vedere: Sergente Rex. In linea di massima si tratta di un war movie, ma va ben oltre, raccontando la bellissima storia d’amore che ha realmente riguardato una soldatessa e il suo compagno a quattro zampe. La pellicola infatti, si ispira ad una storia vera e noi ve la raccontiamo di seguito.

Sergente Rex: la trama in breve e il cast

Prima di vedere quali sono i fatti che hanno costituito la base del film, ripercorriamone brevemente la trama e diamo un’occhiata al cast principale.

La giovane Megan Leavey, marine della Unità Artificieri K9, parte per l’Iraq insieme ai suoi compagni e ad un fidato amico a quattro zampe, il bellissimo e coraggioso cagnolone Rex. Megan e Rex, insieme, affrontano innumerevoli missioni e salvano la vita a molte persone fino a quando, nel 2006, non vengono entrambi feriti. La donna deve congedarsi ma non ci sta a lasciar andare via Rex…

Per quanto riguarda il cast, accanto a Kate Mara nel ruolo della protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Ramon Rodriguez, Edie Falco e Tom Felton.

La storia vera che ha ispirato il film

Sergente Rex, film del 2017 diretto da Gabriela Cowperthwaite, si ispira alla vera storia della marine americana Megan Leavey (il titolo originale della pellicola è infatti proprio Megan Leavey) e del cane Rex, uno splendido esemplare di pastore tedesco addestrato per operare in zone di guerra come cane anti-bomba. La donna e l’animale, entrambi inviati in Iraq, hanno portato a termine positivamente oltre 100 missioni, nelle quali, mettendo a repentaglio la propria, hanno salvato tante vite umane.

Tutto cambiò quando entrambi vennero feriti: Megan si congedò, mentre Rex rischiò di essere soppresso. Secondo il medico veterinario che lo aveva in cura infatti, trattandosi non di un cane normale ma di un “guerriero”, Rex non era idoneo all’adozione. Tuttavia il legame fra lui e la compagna di tante pericolose avventure era diventato stretto e speciale, quindi Megan non si arrese. Lottò con tutte le sue forze per prendere Rex con sé, lanciando anche una petizione, ma passarono anni prima di riuscire a vincere la sua battaglia.

Nel 2012 il senatore Chuck Schumer supportò la sua causa ma purtroppo Rex morì a Dicembre di quello stesso anno. Rimane la storia bellissima che lo ha legato alla sua amica umana, che meritava certamente di essere raccontata.