Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, Pago si è lamentato del rapporto di coppia con Serena Enardu e l’ex tronista di Uomini e donne ha commentato così il tutto durante il suo secondo falò in spiaggia. Il risultato? Le frecciatine di Serena per “Pacifico” non sono certo mancate, e con tanto di frasi in stile “e lasciami!“. Ecco l’intero falò in cui Serena guarda i primissimi filmati con le dichiarazioni di Pago (video Witty tv).