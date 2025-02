A dieci anni dalla prima volta, Serena Brancale sarà in gara al Festival di Sanremo 2025. L’artista tornerà a calcare il palco più importante della musica italiana, in occasione della 75^ edizione della kermesse, con il brano dal titolo “Anema e Core”.

Serena Brancale a Sanremo 2025 con “Anema e Core”

Durante il corso della kermesse, l’artista porterà sul palco un brano che celebra l’essenza più autentica dell’amore. In un mondo dove spesso i sentimenti vengono filtrati, nascosti o mascherati per paura di essere giudicati, questo brano ci ricorda che amare davvero significa mostrarsi per ciò che si è, senza vergogna né timore, mettersi a nudo donandosi completamente a un’altra persona.

“Il titolo Anema e Core richiama un’espressione tipica napoletana, oltre ad essere un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato, Pino Daniele. Poche parole semplici, istintive, di pancia, ma potenti” – racconta l’artista in conferenza stampa

Il testo è scritto in italiano e in barese, il dialetto per Serena rappresenta casa, la sua terra e l’essenza più vera di ciò che è. È attraverso queste parole che riesce a raccontarsi con sincerità e ad esprimere ciò che sente e ciò che la lega profondamente alle sue radici.

Il duetto con Alessandra Amoroso durante la serata delle cover

Serena Brancale ha deciso di portare questo legame viscerale con la sua terra anche durante la serata delle cover, quando sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Alessandra Amoroso. Le due artiste, unite da una grande stima artistica e un forte attaccamento alla loro terra, canteranno insieme “If I Ain’t Got You”, iconico brano di Alicia Keys.

Serena Brancale, dal suo esordio ad oggi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz ad una spiccata propensione alla sperimentazione e contaminazione.

tra i suoi grandi successi si agitano brani come “Galleggiare” presentato al Festival di Sanremo nel 2015, “Baccalà”, diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa. Con “La Zia” e “Stu Cafè”, ha continuato il suo percorso musicale che unisce influenze soul e R&B al dialetto barese e che l’ha portata in una tournée di oltre 50 date sold out, in suggestive venue come la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il Teatro Petruzzelli di Bari.

Durante la conferenza stampa l’artista raconta: “L’idea di chiudere una cantante in un genere musicale mi ha sempre fatto tristezza. Jovanotti ad esempio è eterno, l’artista non deve essere un genere musicale. Mi auguro, dopo Sanremo, di non essere più solo Serena Brancale la cantante Jazz” – poi aggiunge – “Sono cresciuta in un ambiente Jazz dove non potevo raccontare che mi piaceva Gigi D’Alessio, e che andato a ballare i balli di gruppo e la sera andavo a fare salsa. Sono cresciuta in un ambiente fighissimo ma un po’ bigotto, dove non potevo mostrare il seno o andare in discoteca”.